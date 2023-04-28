Заморозки, грозы и дожди: чего ждать от погоды на выходных

К концу недели заморозки достигнут северных и центральных областей.

Несмотря на надежды синоптиков на улучшение погоды до конца недели, пятница принесет украинцам несколько сюрпризов.

О них рассказывает в социальной сети синоптик Наталка Диденко.

Прежде всего, в западных областях ночью 28 апреля – заморозки – даже в воздухе. Заморозки на почве возможны в Житомирской и Винницкой областях. 29-30 апреля заморозки могут достигнуть северных и центральных областей.

Второй сюрприз: в восточных областях во время дождей прогремят местами грозы. Дожди пройдут в восточной части (с грозами), а также в Полтавской области, в районах и вокруг Днепра, в Запорожье, Херсонской области и в Крыму. На остальной территории Украины осадки маловероятны, появится солнце. Температура воздуха поднимется до умеренных +12+15 градусов. В восточных областях она будет составлять в течение дня отличные +17+22 градуса.

В Киеве пятница "вылюднеет" — будет сухо, начнет пробиваться солнышко, потеплеет днем до +12,+13 градусов. В то же время, в столице и окрестностях 29-30 апреля, особенно при прояснениях, ночью есть вероятность заморозков.

Дожди позволят передохнуть днем в субботу, считает специалист — в большинстве областей Украины будет сухо. Этот день можно выбрать для дел и прогулок на воздухе.

В воскресенье снова подойдет на западе и в восточной части. На остальной территории Украины 30 апреля — сухо.

"Температура будет скакать, где тепло, где залива холода — будем ежедневно следить вместе за градусами ", — отмечает специалист.

Такие "прыжки" продолжатся и на следующей неделе: по данным сайта "Метеопрог", следующие выходные будут холодными.

В то же время на сайте Gismeteo считают, что относительно холодной будет только пятница, в последние дни погода будет "в норме".

При этом подобную ситуацию можно считать "тренировкой" перед летом, которое, по мнению метеорологов, будет под стать весне.