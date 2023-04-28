Заморозки, грози та дощі: чого чекати від погоди на вихідних

Під кінець тижня заморозки досягнуть північних та центральних областей

Незважаючи на сподівання синоптиків щодо поліпшення погоди до кінця тижня, п'ятниця принесе українцям декілька сюрпризів.

Про них розповідає у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

Перш за все, у західних областях вночі 28-го квітня – заморозки – навіть у повітрі. Заморозки на ґрунті можливі на Житомирщині та Вінниччині. 29-30 квітня заморозки можуть досягнути північних та центральних областей.

Другий "сюрприз": у східних областях під час дощів прогримлять місцями грози. Дощі пройдуть у східній частині (з грозами), а також на Полтавщині, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце. Температура повітря до помірних +12+15 градусів. У східних областях вона становитиме впродовж дня чудові +17+22 градуси.

У Києві п'ятниця вилюдніє — сухо, пробиватиметься сонце, потепліє вдень до +12,+13 градусів. В той же час у столиці та околицях 29-30 квітня, особливо при проясненнях, вночі є ймовірність заморозків.

Дощі дадуть передихнути вдень у суботу, вважає фахівець — в більшості областей України буде сухо. Обирайте краще цей день для справ та прогулянок на повітрі.

У неділю подощить знову на заході та в східній частині. На решті території України 30-го квітня — сухо.

"Температура скакатиме, десь тепло, десь затоки холоду — будемо щодня стежити разом за градусами", — зазначає фахівець.

Такі "стрибки" продовжаться і на наступному тижні: за даними сайту "Метеопрог", наступні вихідні будуть холодними.

В той же час на сайті Gismeteo вважають, що відносно холодною буде тільки п'ятниця, в останні дні погода буде "в нормі".

При цьому подібну ситуацію можна вважати "тренуванням" перед літом, яке, на думку метеорологів, буде під стать весні.