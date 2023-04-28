Ждали захвата Киева через 3-4 дня: стало известно о настроениях в Лавре в начале вторжения рф

Сроки захвата столицы Украины обозначили кураторы церковников из фсб

Наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь в начале полномасштабной войны россии против Украины заявлял братии, что она закончится через три-четыре дня.

Об этом в интервью Radio NV рассказал митрополит Белоцерковский Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

"Я знаю от свидетелей, я знаю от достоверных источников, что, например, тот самый митрополит Павел Лебедь, который сейчас в своем шикарном имении сидит под домашним арестом, в день большого путинского нападения 24 февраля прошлого года братии Лавры сказал, что никто никуда не расходится, все оставайтесь на месте, через три-четыре дня это закончится. Это были его слова", — заявил священнослужитель.

По его словам, таких сроков окончания боевых действий ожидали и другие представители московского патриархата в Украине.

"Так их информировали их кураторы, так их информировали те люди, которые были звеном связным между украинским политикумом и российскими властями вроде медведчука", — сказал митрополит ПЦУ.

Как известно, 1 апреля Служба безопасности Украины вручила подозрение Павлу Лебедю по двум статьям:

разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК);

оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

В тот же день в его доме провели обыски. Шевченковский райсуд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета. В то же время, суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете Павлу использовать соцсети для общения с верующими.

Согласно решению суда, Лебедь находится под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне происходящего вокруг Киево-Печерской лавры: представители УПЦ Московского патриархата должны освободить святыню после расторжения государственным заповедником договора об аренде. В последние недели на территории Лавры работает комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества, которая выявляет многочисленные нарушения в памятниках национального и местного значения.

Напомним, что даже в первые дни работы комиссия Минкульта выявила в Лавре немало нарушений, в частности, знаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора.