Чекали на захоплення Києва через 3-4 дні: стало відомо про настрої в Лаврі на початку вторгнення рф

Терміни захоплення столиці України позначили куратори церковників із ФСБ.

Намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь на початку повномасштабної війни росії проти України заявляв братії, що бойові дії завершаться за три-чотири дні.

Про це в інтерв’ю Radio NV розповів митрополит Білоцерківський Православної Церкви України Євстратій Зоря.

"Я знаю від свідків, я знаю з достовірних джерел, що, наприклад, той самий митрополит Павло Лебідь, який зараз у своєму шикарному маєтку сидить під домашнім арештом, у день путінського нападу 24 лютого минулого року сказав братії Лаври, щоб ніхто нікуди не розходився і залишався на місці, так як через три-чотири дні все закінчиться. Це були його слова", — заявив священнослужитель.

За його словами, на такі терміни закінчення бойових дій чекали й інші представники московського патріархату в Україні.

"Так їх інформували їхні куратори, так їх інформували ті люди, які були ланкою зв’язку між українським політикумом та російською владою на кшталт медведчука ", — сказав митрополит ПЦУ.

Як відомо, 1 квітня Служба безпеки України вручила підозру Павлу Лебедю за двома статтями:

розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 КК);

виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).

Того ж дня у його будинку провели обшуки. Шевченківський райсуд призначив йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів з носінням електронного браслета. Водночас, суд відхилив клопотання прокуратури про заборону Павлу використовувати соцмережі для спілкування з віруючими.

Згідно з рішенням суду, Лебідь перебуває під домашнім арештом у селі Вороньків Київської області. Підозру митрополиту Павлу оголосили на тлі того, що відбувається навколо Києво-Печерської лаври: представники УПЦ Московського патріархату мають звільнити святиню після розірвання державним заповідником договору про оренду. В останні тижні на території Лаври працює комісія Міністерства культури та інформполітики з передачі держмайна, яка виявляє численні порушення у пам’ятниках національного та місцевого значення.

Нагадаємо, що навіть у перші дні роботи комісія Мінкульту виявила у Лаврі чимало порушень, зокрема порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору.