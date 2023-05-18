Известная дизайнер объяснила, с чем нельзя комбинировать вышиванки
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Мода не стоит на месте, а из-за нее меняются и правила комбинирования вышиванок.
Есть ряд предметов гардероба, носить с которыми украинские вышиванки сейчас уже считается признаком плохого тона. Поэтому надевать их одновременно с этим предметом национального наряда не стоит.
Об этом известная отечественная дизайнер вышиванок Юлия Магдич рассказала в интервью "Телеграфу".
"Мы отошли от моды на обтягивающие джинсы. Так что комбинировать с ними вышиванку уже не очень актуально. Обратите внимание на длину — длина до колен не актуальна, выбирайте выше колен или ниже", — говорит эксперт.
"Не пренебрегайте сочными аксессуарами. Даже если направляетесь на работу, не ограничивайтесь черной обувью и черной сумкой", — отмечает дизайнер и знаток отечественной моды.
Больше о современных украинских вышиванках, рисунках и узорах — читайте на сайте "Телеграфа": "Вышиванки во время войны: дизайнер Юлия Магдич рассказала о значении танков и ДНК нации в цветах" .
Напомним, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик в день вышиванки порадовал своих фанатов фото в национальной одежде и вызвал истерику у россиян.