Известная дизайнер объяснила, с чем нельзя комбинировать вышиванки

Мода не стоит на месте, а из-за нее меняются и правила комбинирования вышиванок.

Есть ряд предметов гардероба, носить с которыми украинские вышиванки сейчас уже считается признаком плохого тона. Поэтому надевать их одновременно с этим предметом национального наряда не стоит.

Об этом известная отечественная дизайнер вышиванок Юлия Магдич рассказала в интервью "Телеграфу".

"Мы отошли от моды на обтягивающие джинсы. Так что комбинировать с ними вышиванку уже не очень актуально. Обратите внимание на длину — длина до колен не актуальна, выбирайте выше колен или ниже", — говорит эксперт.

"Не пренебрегайте сочными аксессуарами. Даже если направляетесь на работу, не ограничивайтесь черной обувью и черной сумкой", — отмечает дизайнер и знаток отечественной моды.

Больше о современных украинских вышиванках, рисунках и узорах — читайте на сайте "Телеграфа": "Вышиванки во время войны: дизайнер Юлия Магдич рассказала о значении танков и ДНК нации в цветах" .

Напомним, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик в день вышиванки порадовал своих фанатов фото в национальной одежде и вызвал истерику у россиян.