Відома дизайнер пояснила, з чим не можна комбінувати вишиванки

Мода не стоїть на місці, а з неї змінюються і правила комбінування вишиванок

Є низка предметів гардеробу, носити з якими українські вишиванки зараз вже вважається ознакою поганого тону. Тому надягати їх одночасно із цим предметом національного вбрання — не варто.

Про це відома вітчизняна дизайнерка вишиванок Юлія Магдич розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

"Ми відійшли від моди на обтислі джинси. Тож комбінувати з ними вишиванку вже не дуже актуально. Зверніть увагу на довжину — довжина до колін не актуальна, обирайте вище колін чи нижче", — каже експерт.

"Не нехтуйте соковитими аксесуарами. Навіть якщо прямуєте на роботу, не обмежуйтесь чорними взуттям і чорною сумкою", — наголошує дизайнерка і знавець вітчизняної моди.

Більше про сучасні українські вишиванки, малюнки та візерунки — читайте на сайті "Телеграфу": "Вишиванки під час війни: дизайнерка Юлія Магдич розповіла про значення танків та ДНК нації в квітах".

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик у день вишиванки порадував своїх фанатів фото у національному вбранні і викликав істерику у росіян.