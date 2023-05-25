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НМТ-2023 в Украине: когда начинается и повлияет ли военное положение

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
НМТ начнется в начале июня Новость обновлена 25 мая 2023, 18:41
НМТ начнется в начале июня. Фото Иллюстративное фото

Школьники второй год будут здавать экзамены в условиях военного положения

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году запланирован на 5–23 июня и 11–24 июля. Он будет состоять из двух обязательных блоков и одного по выбору абитуриента.

Об этом рассказали на портале Украинского центра оценки качества образования. Как на НМТ повлияет военное положение и что будет с экзаменом в случае его отмены, читайте в материале ниже.

Так, два обязательных блока НМТ — это украинский язык и математика. Дополнительно третьим предметом поступающий может выбрать несколько дисциплин:

  • историю Украины,
  • один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский),
  • биологию,
  • химию,
  • физику.

Также известно, что длиться НМТ будет 180 минут, а это значит, что на каждый блок у абитуриента будет по 60 минут. Проходить экзамен будет в один день.

Экзамены будут сдавать в две сессии:

  • основная: 5 июня – 23 июня;
  • дополнительная: 11–24 июля.

НМТ второй год подряд будет проходить в условиях военного положения. Верховная Рада продлила его с 20 мая 2023 года до 18 августа этого же года. В случае, если оно закончится раньше, чем 5 июня по каким-то причинам, то ВР скорее всего его продлит.

Также важно отметить, что военное положение или его отмена не повлияют на проведение НМТ. Даты проведения тестов объявлены официально, а регистрация уже завершена. В случае непредвиденных обстоятельств, которые могут помешать проведению тестов, об изменениях будет сообщено дополнительно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда украинские школьники уйдут на каникулы. Каждый регион в праве самостоятельно выбирать дату начала летних каникул, но начаться они должны не позже 16 июня.

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#Школьники #Экзамен #НМТ