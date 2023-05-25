НМТ-2023 в Україні: коли починається і чи вплине воєнний стан

Школярі другий рік складатимуть іспити в умовах воєнного стану

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році запланований на 5–23 червня та 11–24 липня. Він складатиметься з двох обов’язкових блоків та одного на вибір абітурієнта.

Про це повідомили на порталі Українського центру оцінки якості освіти. Як на НМТ вплине воєнний стан і що буде з іспитом у разі його скасування, читайте у матеріалі нижче.

Так, два обов’язкові блоки НМТ — це українська мова та математика. Додатково третім предметом вступник може обрати кілька дисциплін:

історію України,

одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська),

біологію,

хімію,

фізику.

Також відомо, що НМТ триватиме 180 хвилин, а це означає, що на кожен блок у абітурієнта буде по 60 хвилин. Проходитиме іспит в один день.

Іспити складатимуть у дві сесії:

основна: 5 червня – 23 червня;

додаткова: 11-24 липня.

НМТ другий рік поспіль проходитиме в умовах воєнного стану. Верховна Рада продовжила його з 20 травня 2023 року до 18 серпня цього ж року. Якщо він закінчиться раніше, ніж 5 червня з якихось причин, то ВР швидше за все його продовжить.

Також важливо зазначити, що воєнний стан або його скасування не вплинуть на проведення НМТ. Дати проведення тестів оголошено офіційно, а реєстрацію вже завершено. У разі непередбачених обставин, які можуть перешкодити проведенню тестів, про зміни буде повідомлено додатково.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли українські школярі підуть на канікули. Кожен регіон має право самостійно обирати дату початку літніх канікул, але розпочатися вони мають не пізніше 16 червня.