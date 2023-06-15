Врачи на оккупированных территориях продолжают получать "зарплату" от государства: украинцам объяснили причины

На оккупированных территориях есть украинские граждане, имеющие право на получение медицинской помощи

Для наших граждан в оккупации услуги украинских врачей, которые остались на захваченной врагом территории, – едва ли не единственная возможность получить медицинское обслуживание. Поэтому Украина по этой и ряду других причин оплачивает работу врачей, которые остаются жить и работать в оккупации.

Об этом "Телеграфу" рассказала эксминистр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"На оккупированных территориях Украины есть украинские граждане, имеющие право на получение медицинской помощи. Я мониторю ситуацию с момента оккупации Крыма и Донецкой и Луганской областей. Украинские граждане имели проблемы с получением медицинской помощи от российских медицинских учреждений. Рассчитывать, что российская медицинская система обеспечит украинских граждан в оккупации всем необходимым, очень сложно. Более того, в небольших городках украинские врачи единственные, к кому вообще могут обратиться украинцы хоть за какой-то консультацией", — констатировала она.

Еще один аспект — "сохранение кадрового потенциала" актуально в перспективе деоккупации украинских территорий.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин принял программу медицинских гарантий на 2023 год. В ней впервые появился пакет под названием "Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи населению, которое находится на временно оккупированной территории". Это статья расходов на врачей, которые остаются жить и работать в оккупации. Пакет покрывает только зарплату врачей.

Скалецкая привела в пример практику, когда проплачивается пакет услуг инфекционным больницам за готовность к реагированию. Пандемия существует не всегда, но больницы должны быть готовы в любой момент, поэтому проплачивается готовность оказывать помощь. Это же касается и экстренной медицинской помощи.

"Поэтому выплаты врачам на оккупированных территориях — это готовность к тому, когда мы будем контролировать эти территории, чтобы на момент деоккупации у нас были рабочие медучреждения. Тем более, врачей в оккупации лишают сейчас права практики: россияне заставили почти 2 тысячи украинских врачей пройти свою переаттестацию. А для врача имеет большое значение практика. Если полгода или год он не может принимать пациентов, то он теряет свой профессионализм и готовность", — добавила Скалецкая.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Российские захватчики лечатся за деньги Украины: что происходит с медициной в оккупации