Лікарі на окупованих територіях продовжують отримувати "зарплату" від держави: українцям пояснили причини

На окупованих територіях України є українські громадяни, які мають право на отримання медичної допомоги

Для українських громадян на окупованих територіях послуги українських лікарів – мало не єдина можливість отримати медичне обслуговування. Україна з низки причин оплачує роботу лікарів, які залишаються жити та працювати в окупації.

Про це "Телеграфу" розповіла ексміністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

"На окупованих територіях України є українські громадяни, які мають право на отримання медичної допомоги. Я моніторю ситуацію з моменту окупації Криму та Донецької і Луганської областей. Українські громадяни там мали проблеми з отриманням медичної допомоги від російських медичних закладів. Розраховувати, що російська медична система забезпечить українських громадян в окупації всім необхідним, дуже складно. Більш того, в невеликих містечках українські лікарі є єдиними, до кого взагалі можуть звернутися українці хоч за якоюсь консультацією", — констатувала вона.

Ще один аспект — "збереження кадрового потенціалу" актуальне в перспективі деокупації українських територій.

Нагадаємо, в грудні минулого року Кабмін ухвалив програму медичних гарантій на 2023 рік. У ній вперше з’явився пакет під назвою "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території". Це стаття розходів на лікарів, які залишаються жити і працювати в окупації. Пакет покриває лише зарплатню лікарів.

Скалецька навела у приклад практику, коли проплачується пакет послуг інфекційним лікарням за готовність до реагування. Пандемія є не завжди, але лікарні повинні бути готові у будь-який момент, тому проплачується готовність надавати допомогу. Це ж стосується і екстреної медичної допомоги.

"Тому виплати лікарям на окупованих територіях — це готовність до того, коли ми будемо контролювати ці території, щоб на момент деокупації у нас були робочі медзаклади. Тим паче лікарів в окупації позбавляють зараз права практики: росіяни змусили майже 2 тисячі українських лікарів пройти свою переатестацію. А для лікаря має велике значення практика. Якщо пів року чи рік він не може приймати пацієнтів, то він втрачає свою професійність і готовність", — додала Скалецька.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфу": Російські загарбники лікуються за гроші України: що відбувається з медициною в окупації