"На войну попадут все": комбат штурмовой бригады дал совет украинцам

Мобилизацию в Украине продлили до 18 августа 2023 года

Мужчины призывного возраста, которые не хотят идти воевать, все равно попадут на фронт — это вопрос времени. Украинский воин с позывным "Бот" советует им начать тренироваться уже сейчас.

Об этом командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр рассказал в интервью пресс-службе бригады. По его словам, он не испытывает негативных эмоций к тем мужчинам, которые скрываются от мобилизации.

Часто украинцы призывного возраста аргументируют свое нежелание идти воевать тем, что "держат экономический фронт". К таким мужчинам "Бот" относится положительно. К остальным же никаких негативных эмоций тоже нет. Однако украинский воин считает, что украинские мужчины глубоко ошибаются, думая, что участь в войне их минует.

"У меня нет чувства презрения или ненависти к ним вообще. На самом деле есть немного даже чувство сострадания, потому что они живут в иллюзиях. Потому что все в основном попадут в армию, на войну. Все, кто был мобилизован в 2022 году, думали в 2014: да в АТО есть кому воевать. Кто им гарантирует, что их никогда не заберут на войну? ХХІ век — началась эпоха войн, вы что, не поняли. Они сами себя обманывают, им же хуже. Лучше бы начали тренироваться, готовиться и изучать, в какое подразделение можно пойти служить в силу своих способностей, чтобы принести максимальный КПД, потому что потом заберут в обычную пехоту и пи**ец", — говорит "Бот".

"Бот" опытный военный, который на фронте с 2014 года. Он прошел Пески и Широкино. В 2022 году защищал Киевскую область от оккупантов, освобождал Гостомель, Бучу, Мощун, Стоянку. А весной 2023 года сражался с россиянами под Бахмутом. Именно этот этап "Бот" назвал самым тяжелым в своей 9-летней карьере военного.

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