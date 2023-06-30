"На війну потраплять усі": комбат штурмової бригади дав пораду українцям

Мобілізацію в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року

Чоловіки призовного віку, які не хочуть йти воювати, однаково потраплять на фронт — це питання часу. Український воїн із позивним "Бот" радить їм розпочати тренуватися вже зараз.

Про це командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр розповів в інтерв’ю прес-службі бригади. За його словами, він не відчуває негативних емоцій до тих чоловіків, які ховаються від мобілізації.

Часто українці призовного віку аргументують своє небажання йти воювати тим, що "тримають економічний фронт". До таких чоловіків "Бот" ставиться позитивно. До решти ніяких негативних емоцій теж немає. Проте український воїн вважає, що українські чоловіки глибоко помиляються, думаючи, що участь у війні їх мине.

"У мене немає почуття зневаги чи ненависті до них взагалі. Насправді є трохи навіть почуття співчуття, тому що вони живуть в ілюзіях. Тому що всі переважно потраплять до армії, на війну. Усі, хто був мобілізований у 2022 році, думали 2014: та в АТО є кому воювати. Хто їм гарантує, що їх ніколи не заберуть на війну? ХХІ століття — почалася епоха воєн, ви що, не зрозуміли. Вони самі себе дурять, їм же гірше. Краще б почали тренуватися, готуватися і вивчати, до якого підрозділу можна піти служити через свої здібності, щоб принести максимальний ККД, бо потім заберуть у звичайну піхоту і пи**ець", — каже "Бот".

"Бот" досвідчений військовий, який на фронті з 2014 року. Він пройшов Піски та Широкине. У 2022 році захищав Київську область від окупантів, звільняв Гостомель, Бучу, Мощун, Стоянку. А навесні 2023 року боровся з росіянами під Бахмутом. Саме цей етап "Бот" назвав найважчим у своїй 9-річній кар’єрі військового.

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