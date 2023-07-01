Переселенцы могут потерять выплаты на проживание: названы три причины

Ежемесячно переселенцы могут получать по 2 тысячи гривен, а на детей и лиц с инвалидностью выплачивается 3 тысячи

В связи с полномасштабной войной многие украинцы вынуждены переезжать в более безопасные места, государство выплачивает им ежемесячную помощь в размере от 2000 до 3000, однако ее можно лишиться по некоторым причинам.

О них напомнили юристы "Юридического советчика для ВПЛ".

Внутренне перемещенным лицам государство ежемесячно выплачивает помощь в размере 2000 гривен, а для детей и лиц с инвалидностью – 3000 гривен. Ее могут лишить, если переселенец своевременно не сообщил о смене места проживания в соответствующие органы, либо выехал за границу на длительный срок. Кроме того, потерять выплаты можно и по причине исключения места прописки из списка опасных территорий.

Выплат ВПЛ могут лишить в таких случаях:

если территориальную общину, откуда переехал переселенец, исключили из Списка территорий, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных территорий. Исключением являются люди, которые документально подтвердили, что их жилье непригодно для проживания (повреждено или уничтожено) в результате российской агрессии;

если переселенец не проинформировал об изменении фактического места жительства соответствующие органы. При этом прекращается только выплата пособия, а справка ВПЛ остается действительной;

если ВПЛ находится за границей более 60 дней. В таком случае аннулируются как государственные выплаты, так и сам статус.

Как сообщал "Телеграф", до конца военного положения в Украине запрещено взимать задолженность по коммунальным платежам с ВПЛ.