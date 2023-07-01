Переселенці можуть втратити виплати на проживання: названо три причини

Щомісяця переселенці можуть отримувати по 2 тисячі гривень, а на дітей та осіб з інвалідністю виплачується 3 тисячі

У зв’язку з повномасштабною війною багато українців змушені переїжджати у безпечніші місця, держава виплачує їм щомісячну допомогу у розмірі від 2000 до 3000, проте її можна позбутися з деяких причин.

Про них нагадали юристи "Юридичного порадника для ВПО".

Внутрішньо переміщеним особам держава щомісячно виплачує допомогу у розмірі 2000 гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю – 3000 гривень. Її можуть позбавити, якщо переселенець своєчасно не повідомив про зміну місця проживання відповідні органи, або виїхав за кордон на тривалий термін. Крім того, втратити виплати можна і через виключення місця прописки зі списку небезпечних територій.

Виплат ВПО можуть позбавити у таких випадках:

якщо територіальну громаду, звідки переїхав переселенець, виключили зі Списку територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Винятком є люди, які документально підтвердили, що їхнє житло непридатне для проживання (ушкоджено чи знищено) внаслідок російської агресії;

якщо переселенець не поінформував про зміну фактичного місця проживання відповідних органів. При цьому припиняється лише виплата допомоги, а довідка ВПО залишається дійсною;

якщо ВПО перебуває за кордоном понад 60 днів. У такому разі анулюються як державні виплати, і сам статус.

Як повідомляв "Телеграф", до кінця воєнного стану в Україні заборонено стягувати заборгованість із комунальних платежів із ВПО.