Частина українців можуть не платити борги за комуналку: Кабмін ухвалив постанову

Поширюється рішення Кабміну не на всю Україну, а лише на певні території

Кабінет міністрів України у п’ятницю, 21 квітня, ухвалив постанову, якою заборонив стягувати комунальні заборгованості з ВПО. Для цього потрібно надати постачальнику послуг необхідні документи.

Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, йдеться лише про ту заборгованість, яка накопичилася у переселенців з моменту початку повномасштабного вторгнення росії, передає "Економічна правда".

Він зазначив, що це цілком справедливе рішення, яке діятиме до кінця воєнного стану в Україні.

"Одночасно схвалюємо проект закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло на прифронтові або тимчасово окуповані території. Незабаром ми звільнимо всі наші землі, тому важливо зараз зберегти здатність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу", — написав Шмигаль.

У міністерстві реінтеграції додали, що заборона стосується не всієї України, а лише територій, де ведуться бойові дії або вони знаходяться в часовій окупації росії. Щоб зі споживача не вимагали борг, він має надати постачальнику комунальних послуг або керуючому багатоквартирним будинком документи, які б підтверджували відсутність у будинку.

"Це насамперед довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий притулок в іноземній державі або документи щодо роботи, лікування, навчання, проходження військової служби", — заявили в міністерстві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на яку комуналку нараховується субсидія. Максимальна кількість кіловат, з оплатою яких допоможе держава, жорстко нормована.