Украинцев могут заставить работать больше - но не всех

Увеличение рабочего дня коснется только сотрудников некоторых профессий

В период действия военного положения украинцев могут обязать дольше работать. Продолжительность рабочего дня увеличится, а количество выходным сократится.

Об этом сообщила Госслужба по вопросам труда. Но есть и хорошая новость, оплата труда тоже вырастет.

Так, согласно требованиям ст. 6 Закона Украины "Про организацию трудовых отношений в условия военного положения" от 15 марта 2022 года, продолжительность труда в такой период может быть увеличена до 60 часов в неделю. Вместо двух выходных положен один продолжительностью 24 часа.

Важно отметить, что касается это только тех сотрудников, которые задействованы на объектах критической инфраструктуры (оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения, объектах критической инфраструктуры и так далее).

Но в случае, если работодатель примет решение увеличить рабочий день, то вместе с этим должна увеличиться и оплата труда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украине необходимо вернуть почти 3 млн женщин после войны. Если этого не сделать, то экономика страны сильно пострадает.