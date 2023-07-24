Украине необходимы её женщины: названы впечатляющие цифры потерь для экономики, если их не вернуть

В правительстве уже работают над стимулами

Для успешного послевоенного восстановления экономики Украине необходимо вернуть своих женщин. Без них ущерб от путинского вторжения может стать необратимым.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты считают, что если нашей стране не удастся вернуть хотя бы часть из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, то это может обойтись Украине в 10% от ее довоенного ВВП. А это, при наихудшем сценарии, 20 миллиардов в год. Этот ущерб с легкостью перекроет даже предложенный Европейским союзом четырехлетний пакет помощи в размере 12,5 миллиардов евро в год.

"Лично для меня победа — это когда украинские семьи объединяются в Украине, а не за границей. Поэтому самая главная задача сейчас для Украины, для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились в Украине", — говорит заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

В агентстве отмечают, что у правительства Украины есть амбициозные планы послевоенного восстановления, которые должны удвоить размер экономики к 2032 году, но в Минэконимики говорят, что Украине не хватает 4,5 миллиона рабочих и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели. Поэтому там уже работают над стимулами для возвращения женщин на рынок труда, включая новый закон о труде, попытки сократить гендерный разрыв в оплате труда и гранты, чтобы помочь супругам тех, кто сражается на передовой, начать свой бизнес.

Важность возврата женщин из-за границы отметил и исполнительный директор Монобанка Олег Гороховский.

"ВВП экономики составляют только люди", — сказал он объясняя, что женщины оказывают непропорционально большое влияние на потребительский спрос, потому что они, как правило, являются основными лицами, принимающими решения, когда речь идет о покупках для дома "Без них будет очень тяжело".

Напомним, ранее мы писали о том, что после победы Украине обещают "рай", но будет ли так на самом деле?

Также мы сообщали о том, в Брюсселе эксперты обсудили пути активизации международных усилий для начала восстановления Украины.