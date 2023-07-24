Україні необхідні її жінки: названо вражаючі цифри втрат для економіки, якщо їх не повернути

В уряді вже працюють над стимулами

Для успішного післявоєнного відновлення економіки Україні необхідно повернути своїх жінок. Без них збитки від путінського вторгнення можуть стати незворотними.

Про це повідомляє Bloomberg.

Експерти вважають, що якщо нашій країні не вдасться повернути хоча б частину з 2,8 млн. жінок працездатного віку, то це може обійтися Україні 10% від її довоєнного ВВП. А це, за найгіршого сценарію, 20 мільярдів на рік. Ці збитки з легкістю перекриють навіть запропонований Європейським союзом чотирирічний пакет допомоги у розмірі 12,5 мільярдів євро на рік.

"Особисто для мене перемога — це коли українські сім’ї об’єднуються в Україні, а не за кордоном. Тому найголовніше завдання зараз для України, для українського уряду — зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об’єдналися в Україні", — каже заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

В агентстві зазначають, що уряд України має амбітні плани післявоєнного відновлення, які мають подвоїти розмір економіки до 2032 року, але в Мінеконіміки говорять, що Україні не вистачає 4,5 мільйона робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети. Тому там уже працюють над стимулами для повернення жінок на ринок праці, включаючи новий закон про працю, спроби скоротити гендерний розрив в оплаті праці та гранти, щоб допомогти жінкам тих, хто бореться на передовій, розпочати свій бізнес.

Важливість повернення жінок з-за кордону наголосив і виконавчий директор Монобанку Олег Гороховський.

"ВВП економіки становлять лише люди", — сказав він пояснюючи, що жінки мають непропорційно великий вплив на споживчий попит, тому що вони, як правило, є основними особами, які приймають рішення, коли йдеться про покупки для дому "Без них буде дуже важко".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після перемоги Україні обіцяють "рай", але чи так буде насправді?

Також ми повідомляли про те, що в Брюсселі експерти обговорили шляхи активізації міжнародних зусиль для початку відновлення України.