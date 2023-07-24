Українців можуть змусити працювати більше – але не всіх

Збільшення робочого дня торкнеться лише працівників деяких професій

У період дії воєнного стану українців можуть зобов’язати довше працювати. Тривалість робочого дня збільшиться, а кількість вихідних скоротиться.

Про це повідомила Держслужба з питань праці. Але є й хороша новина, оплата праці також зросте.

Так, згідно з вимогами ст. 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умови воєнного стану" від 15 березня 2022 року, тривалість праці у такий період може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Замість двох вихідних буде один тривалістю 24 години.

Важливо відзначити, що це стосується лише тих співробітників, які задіяні на об’єктах критичної інфраструктури (оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення, об’єктах критичної інфраструктури тощо).

Але якщо роботодавець прийме рішення збільшити робочий день, то разом з цим має збільшитися і оплата праці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україні необхідно повернути майже 3 млн жінок після війни. Якщо цього не зробити, економіка країни сильно постраждає.