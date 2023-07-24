Як Рада працює під час війни: віцеспікер розповіла, що приходить від ОП та Кабміна

Олена Кондратюк вважає, що Верховній Раді варто більше ініціювати власних законодавчих ініціатив

Прийняття законів у Верховній Раді в умовах війни має свої особливості щодо погодження між депутатами.

Про це в інтерв’ю сайту "Телеграф" розповіла заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк.

"Перший етап, коли збираються голоси, це погоджувальна рада. Список формує, перш за все, монобільшість. Вони дають свій перелік готових законопроєктів. Потім починається дискусія між всіма керівниками фракцій та з головами комітетів. Якщо є одностайність, то його випускають в зал. У нас зараз зміни в погоджувальній раді, і, наприклад, один закон може ініціювати якась менша фракція, якщо його, звісно, підтримує монобільшість. У такому випадку цей закон проходить в порядок денний. Якщо законопроєкт контроверсійний, тоді він потребує більшого обговорення", — пояснила віце-спікер.

Вона зазначила, що парламент у воєнний час демонструє єдність і зміцнює впевненість наших партнерів у незламності України.

"Адже у всіх рішеннях про допомогу країні, про визнання росії агресором, країною-терористом, та й взагалі у тисячі комунікацій, видимих і невидимих, за очевидним лідерством президента Володимира Зеленського, зі світовими лідерами, важливу роль має парламентська дипломатія. Всі лідери, які приїздили в Україну, у цей непростий час, виступали у нас в парламенті. І всі вони бачили, що парламент не просто існує, а й працює", — розповіла Олена Кондратюк.

Водночас, віце-спікер висловила думку, що Верховній Раді варто більше ініціювати власних законодавчих ініціатив.

"Зараз так виглядає, що у воєнний час від парламенту залежить лише ухвалення рішень. Самі рішення зараз майже всі йдуть або від Кабміну, або від Офісу президента. Хоча подають їх від депутатів: якщо подивитися на статистику, то 90% ухвалених ініціатив — це депутатські законопроєкти", — зазначила Олена Кондратюк.

Більше про те, чи вдалось Раді зберегти свою суб’єктність, яку роль в умовах війни відіграє міжпарламентська дипломатія та які перспективи України щодо членства в НАТО та ЄС, читайте на "Телеграмі": Було б чесно, якби депутати від ОПЗЖ самі відмовились від мандатів, — велике інтерв’ю віцеспікерки Олени Кондратюк.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на другому році повномасштабної війни в Україні головний страх Заходу — не можливі дії президента росії володимира путіна, а те, що буде з росією після закінчення бойових дій.