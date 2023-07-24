"Почти все решения идут от ОП и Кабмина": вице-спикер о работе Рады во время войны

Елена Кондратюк считает, что Верховной Раде следует больше инициировать собственные законодательные инициативы

Принятие законов в Верховной Раде в условиях войны имеет свои особенности по согласованию между депутатами.

Об этом в интервью сайту "Телеграф" рассказала заместитель председателя украинского парламента Елена Кондратюк.

"Первый этап, когда собираются голоса, это согласительный совет. Список формирует, прежде всего, монобольшинство. Они дают свой перечень готовых законопроектов. Затем начинается дискуссия между всеми руководителями фракций и с председателями комитетов. Если есть единодушие, то его выпускают в зал. У нас сейчас изменения в согласительном совете, и, например, один закон может инициировать какуя-то фракция поменьше, если его, конечно, поддерживает монобольшинство. В таком случае этот закон проходит в повестку дня. Если закон контроверсионный, тогда он требует большего обсуждения", — пояснила вице-спикер.

Она отметила, что парламент в военное время демонстрирует единство и укрепляет уверенность наших партнеров в несокрушимости Украины.

"Ведь во всех решениях о помощи стране, о признании россии агрессором, страной-террористом, да и вообще в тысяче коммуникаций, видимых и невидимых, по очевидному лидерству президента Владимира Зеленского, с мировыми лидерами, важную роль играет парламентская дипломатия. Все лидеры, которые приезжали в Украину, в это непростое время выступали у нас в парламенте. И все они видели, что парламент не просто существует, но и работает", — рассказала Елена Кондратюк.

В то же время вице-спикер высказала мнение, что Верховной Раде следует больше инициировать собственные законодательные инициативы.

"Сейчас так выглядит, что в военное время от парламента зависит только принятие решений. Сами решения сейчас почти все идут либо от Кабмина, либо от Офиса президента. Хотя подают их от депутатов: если посмотреть на статистику, то 90% принятых инициатив — это депутатские законопроекты", — отметила Елена Кондратюк.

Больше о том, удалось ли Раде сохранить свою субъектность и какую роль в условиях войны играет межпарламентская дипломатия, читайте на "Телеграфе": "Было бы честно, если бы депутаты от ОПЗЖ сами отказались от мандатов, — большое интервью вице-спикера Елены Кондратюк".

Ранее "Телеграф" писал о том, что на втором году полномасштабной войны в Украине главный страх Запада — не возможные действия президента рф Владимира Путина, а то, что будет с россией после окончания боевых действий.