Следует подготовиться: какие показатели счетчиков нужно передать в начале сентября

В последние дни августа — первые числа сентября нужно успеть передать показатели двух видов коммунальных услуг.

Украинцы на конец августа уже должны были передать показатели счетчиков воды. На очереди — газ и электроэнергия. Заметим, что данные учета электроэнергии следует передавать в течение 2 последних календарных дней месяца или в течение 3 первых календарных дней следующего месяца.

Об этом напоминает Закарпатьеоблэнерго. В августе показатели электроэнергии передают 30 и 31 числа, а в сентябре – 1, 2 и 3. Эти данные будут считаться данными на 1 сентября. Сделать это можно через сайт распределительной компании, чат-бот или колл-центр в вашем регионе.

В то же время в АО "Сумыоблэнерго" отмечают, что показатели нужно передавать самим не дожидаясь прихода контролера, ведь это обязанность получателя услуги. Контроллеры приходят раз в полугодие и снимают показатели прибора учета на конкретное число месяца, а также проверяют целостность пломб и самого прибора.

Показатели счетчика газа обычно передают немного дольше. В этот раз с 28 августа по 5 сентября. Отметим, что в случае смены поставщика, как это, например, произошло у многих жителей Ивано-Франковска и Хмельницкого, меняется и способ передачи показателей. В случае, если поставщик — "Нефтегаз", данные передаются через ресурсы компании — личный кабинет на my.gas.ua, чаты GASUA (Viber, Telegram), NaftogazGasSupply (Facebook Messenger) или смской на номер 4647.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях двухтарифных счетчиков. Кроме разного подсчета израсходованной электроэнергии, показатели здесь нужно также снимать особым образом.