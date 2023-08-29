Варто підготуватися: які показники лічильників треба передати на початку вересня

В останні дні серпня — перші числа вересня треба встигнути передати показники доразу двох видів комунальних послуг

Українці на кінець серпня вже мали передати показники лічильників води. На черзі — газ та електроенергія. Зауважимо, що дані обліку електроенергії потрібно передавати протягом 2 останніх календарних днів місяця або протягом 3 перших календарних днів наступного місяця.

Про це нагадує Закарпаттяобленерго. У серпні показники електроенергії передають 30 та 31 числа, а у вересні — 1, 2 та 3. Ці дані будуть вважатися даними на 1 вересня. Зробити це можна через сайт розподільчої компанії, чат-бот, або кол-центр у вашому регіоні.

Водночас в АТ "Сумиобленерго" зазначають, що показники треба передавати самим не чекаючи приходу контролера, адже це — обов'язок отримувача послуги. Контролери приходять раз на півріччя і знімають показники приладу обліку на конкретне число місяця, а також перевіряють цілісність пломб і самого приладу.

Показники лічильника газу передають зазвичай трохи довше. Цього разу з 28 серпня по 5 вересня. Зазначимо, що в разу зміни постачальника, як це, наприклад сталося у багатьох мешканців Івано-Франківська та Хмельницького, змінюється і спосіб передачі показників. У разі, якщо постачальник — "Нафтогаз", дані передаються через ресурси компанії — особистий кабінет на my.gas.ua, чатботи GASUA (Viber, Telegram), NaftogazGasSupply (Facebook Messenger) чи смскою на номер 4647.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості двотарифних лічильників. Окрім різного підрахунку витраченої електроенергії, показники тут треба також знімати особливим чином.