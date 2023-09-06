Контроль состояния счетчиков на свет: что проверяют контролеры и где находятся пломбы

Исправность оборудования и сохранность пломб — важное условие получения услуги учета

Передача показаний счетчиков электроэнергии, газа и воды завершилась. Интересоваться цифрами, написанными на них некоторое время могут только контролеры, проверяющие показатели. Напомним, они снимают данные на фактический день, когда они вас посетили. Кроме этого, контролеры проверяют целостность пломб.

В компании ДТЭК напоминают, что на наружной части обычного однофазного счетчика электроэнергии должно быть две или три пломбы. Это металлическая пломба с завода изготовителя, пломба входного контроля (она обычно зеленого цвета), а также пломба установленая при опломбировании счетчика. При проверках счетчики могут дополнительно опломбироваться пломбами проверки.

Если у вас установлен электросчетчик нового типа, на нем может присутствовать пломба ВТК производителя. При нахождении прибора учета в квартире, а не на лестничной клетке, у него также должен быть опломбирован вводной автоматический выключатель.

За сохранность состояния счетчика и наличия пломб на нем отвечает именно человек, если счетчик установлен в квартире. Если счетчик установлен на лестничной клетке, то за его сохранность и пломбы на нем отвечает балансодержатель – это может быть ОСМД или ЖЭК. При нахождении нарушений составляется акт. По нему на человека могут возложить возмещение стоимости неучтенной электроэнергии, а также расходы за внеплановую замену или ремонт счетчика.

При установлении нового прибора учета, он должен быть опломбирован согласно договору — в нем указывается не только виды пломб, а еще их месторасположение, кто установил пломбы и кто за их сохранность отвечает.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возвращении в Украину плановых поверок счетчиков. В частности, поверка счетчиков воды — платная услуга, цена зависит от города.