Контроль стану лічильників на світло: що перевіряють контролери та де знаходяться пломби

Справність обладнання та цілість пломб — важлива умова отримання послуги обліку

Передача показників лічильників електроенергії, газу та води завершилась. Наразі цікавитися цифрами, написаними на них можуть лише контролери, які перевіряють показники. Нагадаємо, вони знімають дані на фактичний день, коли вони до вас завітали. Окрім цього контролери перевіряють цілісність пломб.

У компанії ДТЕК нагадують, що на зовнішній частині звичайного однофазного лічильника електроенергії має бути дві або три пломби. Це металева пломба з заводу виробника, пломба вхідного контролю (вона зазвичай зеленого кольору), а також пломба встановлена під час опломбування лічильника. При перевірках лічильники можуть бути додатково опломбовані пломбами перевірки.

Якщо у вас встановлений електролічильник нового типу, на ньому може бути присутня пломба ВТК виробника. При знаходженні приладу обліку в квартирі, а не на сходовій клітині, в нього також має бути опломбований ввідний автоматичний вимикач.

За збереження стану лічильника та наявності пломб на ньому відповідає саме людина, якщо лічильник встановлений в квартирі. Якщо ж лічильник встановлений на сходовій клітині, то за його збереження та пломби на ньому відповідає балансоутримувач — це може бути ОСББ або ЖЕК. При знаходженні порушень складається акт. За ним на людину можуть накласти відшкодування вартості не облікованої електроенергії, а також витрати за позапланову заміну або ремонт лічильника.

При встановленні нового приладу обліку, він має бути опломбований згідно договору — в ньому вказується не тільки види пломб, а ще їх місце розташування, хто встановив пломби і хто за їх збереження відповідає.

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