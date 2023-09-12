Нужно ли платить за разбитый товар в магазине: украинцам дали четкий ответ

Украинцы должны знать свои права

Если покупатель случайно повредил или разбил товар в магазине, то он не обязан за него платить. Администрация магазина не имеет права заставлять его приобрести поврежденный товар.

Об этом рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киеве. Если ситуацию не удается решить мирно, следует вызвать полицию.

Иногда в спешке покупатель может случайно задеть бутылку алкоголя, пакет с крупой, коробку конфет и другие продукты. И даже если стеклянная емкость разбилась, а пакеты порвались — это не повод платить за испорченный товар. Продавец или администратор могут настаивать на том, что необходимо купить поврежденную продукцию, но это нарушает ст.17 Закона Украины "О защите прав потребителей".

"Никто не может заставить покупателя покупать ненужный или некачественный товар. За весь товар в магазине – за его целостность и товарный вид – несут ответственность работники магазина. Следовательно, они отвечают за него, пока кто-то не купит его — не оплатит стоимость на кассе. Об этом говорит та же статья 17", — отметили в Госпотребслужбе.

Чтобы доказать, что товар был поврежден не специально, нужно попросить администрацию магазина пересмотреть записи с камер видеонаблюдения. Если даже после этого покупателя заставляют платить, нужно вызывать на место происшествия полицию.

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