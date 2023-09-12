Чи потрібно платити за розбитий товар у магазині: українцям дали чітку відповідь

Українці мають знати свої права

Якщо покупець випадково пошкодив чи розбив товар у магазині, він не зобов’язаний за нього платити. Адміністрація магазину немає права змушувати його придбати пошкоджений товар.

Про це розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби у місті Києві. Якщо ситуацію не вдається вирішити мирно, слід викликати поліцію.

Іноді поспіхом покупець може випадково зачепити пляшку алкоголю, пакет з крупою, коробку цукерок та інші продукти. І навіть якщо скляна ємність розбилася, а пакети розірвалися — це не привід платити за зіпсований товар. Продавець чи адміністратор можуть наполягати на тому, що необхідно купити пошкоджену продукцію, але це порушує ст.17 Закону України „Про захист прав споживачів”.

"Ніхто не може змусити покупця купувати непотрібний чи неякісний товар. За весь товар у магазині – за його цілісність та товарний вигляд – несуть відповідальність працівники магазину. Отже, вони відповідають за нього, доки хтось не купить його – не сплатить вартість на касі. Про це говорить та сама стаття 17", — зазначили у Держспоживслужбі.

Щоб довести, що товар пошкоджено не спеціально, потрібно попросити адміністрацію магазину переглянути записи з камер відеоспостереження. Якщо навіть після цього покупця змушують платити, потрібно викликати на місце події поліцію.

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