Курков VS Чех по поводу "хороших россиян". В сети разгорелся писательский скандал

Писателя раскритиковали за участие в публичном мероприятии с россиянкой, критиковавшей украинцев

Таких страстей украинская литература не видела давно — украинские соцсети уже второй день подряд ссорятся по поводу уместности решения писателя Андрея Куркова выступить на одной сцене с российской коллегой Машей Гессен во время войны. Курков объяснил свой шаг тем, что это так он сражается с россиянами на своем фронте.

Если коротко, то первым Куркову упрекнул писатель и участник боевых действий Артем Чех, ему резко ответил известный журналист Даниил Яневский. На сегодняшний день не прокомментировал это событие только ленивый.

О каком выступлении речь

Международный фестиваль авторов в канадском городе Торонто (Toronto International Festival of Authors) анонсировал событие под названием "Заметки о вторжении" от PEN Canada и вещателя CBC. В дискуссии выступят украинский писатель Андрей Курков, российско-американская писательница Маша Гессен, канадская писательница Маргарет Этвуд. Как это можно понять из названия, Гессен и Курков собрались обсуждать войну в Украине.

То же выступление Куркова, разозлившего украинский Facebook

Маша Гессен это эмигрантка из России, уроженица Москвы, выпустившая более десятка книг и построившая достаточно успешную журналистскую и писательскую карьеру в России и США. В то же время, в Украине она известна прежде всего участием в другом "сраче" — а именно демонстративным уходом из Американского PEN после требования украинских писателей не выступать с ней как россиянкой на одном фестивале на фоне зверств россиян в Украине.

Что говорит сам Курков

Писатель в комментарии "Суспільному" объяснил, почему согласился выступить на одной сцене с русско-американскими писателями Машей Гессен. Он считает, что Украина не должна лишать себя голоса и разрешать, чтобы о ней говорили без участия украинцев.

"Я думаю, что есть еще несколько фестивалей, на которые нас в ближайшее время не пригласят из-за нашей позиции. И это будет означать, что там будут говорить об Украине без участия украинцев. Я решил участвовать в разговоре с Машей Гессен не потому, что она американская гражданка и пишет по-английски, а в Америке и Канаде считается американским писателем, а для того, чтобы голос Украины прозвучал на одной из главных сцен Торонто, это главное событие авторского фестиваля в Канаде. благодаря тому, что мы там будем выступать вдвоем, там будет слышен голос Америки, и голос Америки русского происхождения, и голос Украины. Каждый имеет право на свой голос, по своему мнению. У каждого свой путь, чтобы помогать всему, чтобы состоялась победа Украины, – подчеркнул писатель.

Он напомнил о Берлинском международном литературном фестивале, на который не пригласили ни одного украинского писателя. Мол, чтобы избежать ситуации, когда украинские откажутся и будут лишены голоса, он решил согласиться с предложением от PEN Canada.

Скандал в соцсетях

Писатель Артем Чех в Facebook упрекнул Куркову в том, что он точно знал о прошлом скандале, который произошел из-за непоколебимой позиции писателей в мае в Нью-Йорке. Тогда он, а также Ирина Целик и Артем Чапай отказались участвовать в фестивале, организованном PEN America из-за события, в котором параллельно в рамках фестиваля принимали участие Маша Гессен и другие россияне.

"Организаторы забыли о предоставленных нам на старте гарантиях, что на фестивале не будет российских участников, независимо от их взглядов. Мы не смолчали. Для многих наш демарш стал поперек горла. Как результат – отмена события Гессен, их выход из ПЕН Америка, куча манипулятивных статей в ведущих журналах и газетах США and so on", — отметил Чех.

Он также отметил, что после фестиваля в Нью-Йорке "уехал сдыхать в Бахмут", тогда как Куркова ждут другие площадки. Писатель добавил, что не может промолчать, поскольку его это "возмущает и наполняет яростью".

Курков отреагировал в комментариях, отметив, что Чех может просто отписаться от него. В ответ Чех уточнил, что не выражает хейт, а считает, что действия Куркова демонстрируют безразличие к позиции украинских писателей, высказанной в Нью-Йорке. Также Курков отметил, что Маша Гессен пожертвовала "десятки тысяч долларов" на помощь Украине и к России "имеет еще меньшее отношение, чем Шишкин, гражданин Швейцарии".

Позицию Чеха подверг резкой критике в Facebook Даниил Яневский. Он начал свой пост с того, что не знает Артема Чеха и сравнил его участие в войне с участием Куркова в культурных мероприятиях.

Пребывание в рядах ВСУ не дает индульгенции ни от чего. Прежде всего от хамства. У всемирно известного украинского писателя Андрея Куркова — наша общая война. У гражданина Украины Андрея Юрьевича Куркова свой Бахмут. Своя Азовсталь. Своя Клищиевка. Каждый воюет на своем месте как может. Андрей воюет с честью, достоинством и присущей ему честностью и мужеством", — написал он.

В ответ на это журналист Вахтанг Кипиани прокомментировал, что у Андрея Куркова не было никакого Бахмута и это разные вещи:

Журналистка Эмма Антонюк в свою очередь написала, что украинские интеллектуалы пытаются в полушишкина кенселить культуру оккупантов. Она напомнила, что в мае Гессен публично назвала Чапая, Чеха и Целик "cruel Ukrainian authors", то есть жестокими украинскими авторами, после чего в футболке с такой надписью сфотографировалась украинская писательница Виктория Амелина. Ее убила российская ракета в Краматорске.

"Она не будет писать книгу о преступлениях империи, потому что сама от этих преступлений погибла. Но книгу будет писать Степанова. О метаморфозах в природе и жизни человека, как-то так. Ничего не изменилось. Наши художники — в окопах или замучены империей. Их художники — "страдают" "В США и в Швейцарии. Только смотрите не спутайте, кто хороший, а кто — жестокий", — написала Антонюк.

