Курков VS Чех щодо "хороших росіян". У мережі розгорівся письменницький скандал

Письменника розкритикували за участь у публічному заході з росіянкою, яка критикувала українців

Таких пристрастей українська література не бачила давно — українські соцмережі вже другий день підряд сваряться щодо доречності рішення письменника Андрія Куркова виступити на одній сцені з російською колегою Машою Гессен у часи війни. Курков пояснив свій крок тим, що це так він воює з росіянами на своєму фронті.

Якщо коротко, то першим Куркову дорікнув письменник і учасник бойових дій Артем Чех, йому різко відповів відомий журналіст Данило Яневський. Станом на зараз не прокоментував цю подію лише лінивий.

Про який виступ мова

Міжнародний фестиваль авторів у канадському місті Торонто (Toronto International Festival of Authors) анонсував подію під назвою "Нотатки про вторгнення" від PEN Canada та мовника CBC. У дискусії разом виступлять український письменник Андрій Курков, російсько-американська письменниця Маша Гессен, канадська письменниця Маргарет Етвуд. Як це можна зрозуміти з назви, Гессен і Курков зібралися обговорювати війну в Україні.

Той самий виступ Куркова, який розлютив український Facebook

Маша Гессен це емігрантка з росії, уроджениця москви, яка випустила більше десятка книг і збудувала досить успішну журналістську та письменницьку кар'єру у росії та США. Водночас в Україні вона відома перш за все участю в іншому "срачі" — а саме демонстративним відходом з Американського PEN після вимоги українських письменників не виступати з нею як росіянкою на одному фестивалі на тлі звірств росіян в Україні.

Що каже сам Курков

Письменник у коментарі "Суспільному" пояснив, чому погодився виступити на одній сцені з російсько-американськими письменниками Машою Гессен. Він вважає, що Україна не має позбавляти себе голосу та дозволяти, аби про неї говорили без участі українців.

"Я думаю, що є ще кілька фестивалів, на які нас найближчий час не запросять через нашу позицію. І це буде означати, що там будуть говорити про Україну без участі українців. Я вирішив брати участь у розмові з Машою Гессен не тому, що вона американська громадянка та пише англійською, а в Америці та Канаді вважається американським письменником. А для того, щоб голос України прозвучав на одній з головних сцен Торонто. Це головна подія авторського фестивалю у Канаді. Передувати буде виступ Маргарет Етвуд, яка відкриватиме цю подію. Саме завдяки тому, що ми там будемо виступати вдвох, там буде чути голос Америки, і голос Америки російського походження, і голос України. Кожен має право на свій голос, на свою думку. У кожного свій шлях, щоб допомагати всьому, щоб відбулася перемога України, – наголосив письменник.

Він нагадав про Берлінський міжнародний літературний фестиваль, на який не запросили жодного українського письменника. Мовляв, щоб уникнути ситуації, коли українські відмовляться та будуть позбавлені голосу, він вирішив погодитися на пропозицію від PEN Canada.

Скандал в соцмережах

Письменник Артем Чех у Facebook дорікнув Куркову тим, що він точно знав про минулий скандал, який відбувся через непохитну позицію письменників у травні в Нью-Йорку. Тоді він, а також Ірина Цілик та Артем Чапай відмовилися брати участь у фестивалі, організованому PEN America через подію, в якій паралельно в рамках фестивалю брали участь Маша Гессен й інші росіяни.

"Організатори забули про надані нам на старті гарантії, що на фестивалі не буде російських учасників, незалежно від їхніх поглядів. Ми не змовчали. Для багатьох наш демарш став поперек горла. Як результат – скасування події Гессен, їх вихід з ПЕН Америка, купа маніпулятивних статей у провідних журналах і газетах США and so on", — зазначив Чех.

Він також зауважив, що після фестивалю в Нью-Йорку "поїхав здихати в Бахмут", тоді як Куркова чекають інші майданчики. Письменник додав, що не може промовчати, оскільки його це "обурює і наповнює люттю".

Курков відреагував у коментарях, зазначивши, що Чех може просто відписатися від нього. У відповідь Чех уточнив, що не висловлює хейт, а вважає, що дії Куркова демонструють байдужість до позиції українських письменників, висловленої у Нью-Йорку. Також Курков зазначив, що Маша Гессен пожертвувала "десятки тисяч доларів" на допомогу Україні та до росії "має ще менше відношення ніж Шишкін, громадянин Швейцарії".

Позицію Чеха різко розкритикував у Facebook Данило Яневський. Він почав свій пост з того, що не знає Артема Чеха та порівняв його участь у війні з участю Куркова у культурних заходах.

"Перебування в лавах ЗСУ не дає індульгенції ні від чого. Насамперед від хамства. У всесвітньо відомого українського письменника Андрія Куркова — наша спільна війна. У громадянина України Андрія Юрійовича Куркова свій Бахмут. Своя Азовсталь. Своя Кліщіївка. Кожен воює на своєму місці так, як може. Андрій воює з честю, гідністю та притаманною йому чесністю і мужністю", — написав він.

У відповідь на це журналіст Вахтанг Кіпіані прокоментував, що у Андрія Куркова не було жодного Бахмута, бо це різні речі:

Журналістка Емма Антонюк своєю чергою написала, що українські інтелектуали намагаються напівшишкіна кенселити культуру окупантів. Вона нагадала, що у травні Гессен публічно назвала Чапая, Чеха і Цілик "cruel Ukrainian authors", себто жорстокими українськими авторами, після чого у футболці з таким написом сфотографувалася українська письменниця Вікторія Амеліна. Її убила російська ракета у Краматорську.

"Вона не писатиме книгу про злочини імперії, бо сама від цих злочинів загинула. Але книгу писатиме Стєпанова. Про метаморфози в природі та житті людини, якось так. Нічого не змінилось. Наші митці — в окопах або замордовані імперією. Їхні митці — "страждають" в США та у Швейцарії. Лиш дивіться не сплутайте, хто хороший, а хто — жорстокий", — написала Антонюк.

