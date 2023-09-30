В октябре ожидается одна большая магнитная буря: когда быть готовыми

В октябре ожидается одна большая солнечная вспышка, буря продлится два дня

После серьезных геомагнитных возмущений в конце сентября начало октября не будет отличаться яркими солнечными вспышками. Первые дни второго месяца осени пройдут в слабых солнечных штормах.

Согласно данным сайта Meteoagent, дни солнечной активности с К-индексом 2 — слабый солнечный шторм продлятся вплоть до 20-х чисел октября. 22 октября К-индекс вырастет до 5 и прогнозируется мощная солнечная буря. 23 октября ожидается средняя солнечная буря с К-индексом 4.

В то же время, отслеживание солнечной активности в реальном времени обещает повышенный уровень геомагнитной активности и на 2 октября. Отметим, что вспышки на Солнце известны также как геомагнитные бури, вызывающие геомагнитную активность на Земле, если достигают магнитосферы планеты.

Календарь солнечной активности на начало октября

Эффектом от геомагнитной активности солнца могут быть полярные сияния на нашей планете. Однако другие последствия менее приятны — отключение радиосвязи, сбои в работе спутников и электросети. Метеочувствительные люди могут испытывать последствия, выражающиеся в изменении самочувствия.

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