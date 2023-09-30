В жовтні очікується одна велика магнітна буря: коли бути готовими

В жовтні очікується один великий сонячний спалах, буря триватиме два дні

Після серйозних геомагнітних збурень в кінці вересня, початок жовтня не відрізнятиметься яскравими сонячними спалахами. Перші дні другого місяця осені пройдуть у слабких сонячних штормах.

Згідно з даними сайту Meteoagent дні сонячної активності з К-індексом 2 — слабкий сонячний шторм триватимуть аж до 20-х чисел жовтня. 22 жовтня К-індекс зросте до 5 і прогнозується сильна сонячна буря. 23 жовтня очікується середня сонячна буря із К-індексом 4.

Водночас відстеження сонячної активності в реальному часі обіцяє підвищений рівень геомагнітної активності і на 2 жовтня. Зазначимо, що спалахи на Сонці відомі також як геомагнітні бурі викликають геомагнітну активність на Землі, якщо досягають магнітосфери планети.

Календар сонячної активності на початок жовтня

Ефектом від геомагнітної активності сонця можуть бути полярні сяйва на нашій планеті. Однак інші наслідки менш приємні — відключення радіозв’язку, збої у роботі супутників та у електромережі. Метеочутливі люди можуть відчувати наслідки у вигляді зміни самопочуття.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміни, які можуть очікувати на нашу планету — більша частина ссавців може зникнути. Однак цей прогноз довгостроковий. Проте звичний українцям клімат може змінитися вже за 20 років. Вже зараз можна помітити перші зрушення.