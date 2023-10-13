Названы 17 украинских фамилий, связанных с племенами половцев: проверьте свою

Часть фамилий имеют всего по одному носителю

Некоторые из списка разнообразных украинских фамилий связаны с кочевым племенем половцев. От них же, к слову, произошли названия некоторых украинских деревень и даже крупного города.

Об этом рассказали на странице "Рідні – Генеалогічне Товариство" в социальной сети Facebook. Отмечается, что большинство из таких фамилий не так распространены в Украине.

Половцы — средневековый кочевой тюркский народ. В XI—XIV веках они населяли Евразийскую степь от Дуная до Иртыша, известную как Дешт-и-Кипчак. В XI веке они завладели украинскими степями, вытеснив печенегов, хазар и ясов.

Также половцы оставили заметный след в украинской топонимике. Однако многие половецкие названия по сей день до конца не исследованы. Известно лишь о ряде деревень и городков, которые названы по имени кочевников. К слову, город Умань получил название от половцев (куман).

В то же время их след тянется по сей день в некоторых украинских фамилиях. Однако специалисты утверждают, что большинство таких фамилий очень редки в нашей страны. Бывает, что у них есть только один носитель.

"Конечно, какая-то часть современных носителей этих фамилий не имеет ничего общего с половцами. Например, слово "темир" – общетюркское и означает "железо". Но большинство из современных фамилий, коррелирующих с данным словарем, имеют единицы носителей. А то вообще по одному носителю. И сама мысль, что этого человека могло что-то связывать с дальним половцем – поражает и вдохновляет", — говорится в сообщении.

В целом в списке насчитывается 17 фамилий, которые связаны с половцами:

Аккуш

Аллак

Алперин

Дулепа

Кейрон

Кобан

Кобяк

Котян

Куря

Мандула

Салават

Сугрин

Темир

Тертерьян

Умуль

Шарук

Ямула

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские фамилии произошли от слов, которые уже вовсе не используются. Их могли давать людям по внешнему признаку или же по их поведннию.