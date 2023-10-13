Названо 17 українських прізвищ, пов’язаних з племенами половців: перевірте своє

Частина прізвищ мають лише по одному носію

Деякі зі списку різноманітних українських прізвищ пов’язані з кочовим племенем половців. Від них же, до речі, походять назви деяких українських сіл і навіть великого міста.

Про це розповіли на сторінці "Рідні – Генеалогічне Товариство" у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що більшість таких прізвищ не так поширені в Україні.

Половці – середньовічний кочовий тюркський народ. У XI-XIV століттях вони населяли Євразійський степ від Дунаю до Іртиша, відомий як Дешт-і-Кіпчак. У XI столітті вони заволоділи українськими степами, витіснивши печенігів, хозар та ясів.

Також половці залишили помітний слід в українській топоніміці. Однак багато половецьких назв донині до кінця не досліджено. Відомо лише про ряд сіл та містечок, які названі на ім’я кочівників. До речі, місто Умань отримало назву від половців (куман).

Водночас їхній слід тягнеться до цього дня в деяких українських прізвищах. Проте фахівці стверджують, що більшість таких прізвищ дуже рідкісні у нашій країні. Буває, що вони мають лише один носій.

"Звичайно, якась частина сучасних носіїв цих прізвищ не має нічого спільного з половцями. Наприклад, слово "темір" – загальнотюркське й означає "залізо". Але більшість із сучасних прізвищ, що корелюють із цим словником, мають одиниці носіїв. А то взагалі по одному носієві. І сама думка, що цю людину могло щось пов’язувати з далеким половцем – вражає та надихає”, — йдеться у повідомленні.

Загалом у списку налічується 17 прізвищ, пов’язаних із половцями:

Аккуш

Аллак

Алперін

Дулепа

Кейрон

Кобан

Кобяк

Котян

Куря

Мандула

Салават

Сугрін

Темір

Тертер’ян

Умуль

Шарук

Ямула

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські прізвища походять від слів, які вже зовсім не використовуються. Їх могли давати людям за зовнішньою ознакою або за їх поведінкою.