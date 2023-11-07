"Доречі" или "до речі", "нажаль" или "на жаль": учимся писать правильно по-украински

Многие допускают ошибки в написании этих слов

В украинском языке есть некоторые слова и словосочетания, в которых многие допускают ошибки. В их число также входит написание "на жаль", "до речі" и будь ласка". Важно запомнить некоторые правила, чтобы писать грамотно.

Об этом сообщили на сайте "Мова — ДНК нації". Специалисты подчеркнули, что "на жаль", "до речі" и будь ласка" всегда нужно писать раздельно.

"Восклицание "будь ласка" нужно писать отдельно и выделять с обеих сторон запятыми", — говорится в сообщении.

Насчет написания "до речі" языковеды отметили, что если наречие создано с помощью предлога и существительного, сохраняющего свое лексическое значение и грамматическую форму, то оно пишется отдельно. Особенно, если между предлогом и существительным можно вставить прилагательное.

К примеру: на (превеликий) жаль, без (будь-якого) відома, без (особливого) наміру. Такое же правило распространяется и на написание "будь ласка".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно перевести на украинский "пеняй на себя". Язіковед Александр Авраменко обїяснил все тонкости.