"Доречі" чи "до речі", "нажаль" чи "на жаль": вчимося писати правильно українською

Багато хто припускається помилок у написанні цих слів

В українській мові є деякі слова та словосполучення, в яких багато хто припускається помилок. До них також входить написання "на жаль", "до речі" і будь ласка." Важливо запам’ятати деякі правила, щоб писати грамотно.

Про це повідомили на сайті "Мова — ДНК нації". Фахівці наголосили, що "на жаль", "до речі" і будь ласка" завжди потрібно писати окремо.

"Виклик "будь ласка" потрібно писати окремо і виділяти з обох сторін комами", — йдеться в повідомленні.

Щодо написання "до речі" мовознавці зазначили, що якщо прислівник створено за допомогою прийменника та іменника, що зберігає своє лексичне значення та граматичну форму, то воно пишеться окремо. Особливо, якщо між прийменником і іменником можна вставити прикметник.

Наприклад: на (превеликий) жаль, без (будь-якого) відома, без (особливого) наміру. Таке ж правило поширюється і на написання "будь ласка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно перекласти на українську "нарікай на себе". Мовознавець Олександр Авраменко пояснив усі тонкощі.