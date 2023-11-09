В центре Львова устроили "концерт" "Ласкового мая" (видео)

Прибывшие на вызов правоохранители также "не оценили" музыку

В центре Львова на всю играла русская музыка. "Концерт" умершего в июне от инфаркта Юрия Шатунова устроил местный житель.

Мужчина включил музыку из окна квартиры, где жил, так громко, что слышали почти все соседи и прохожие. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Типовой Львов" в четверг, 9 ноября.

Интернет-медиа города пишет, что мужчина дома во всю врубил русскую музыку, и это "вынесло львовян". Крайне возмущенные жители города вызвали полицию и запечатлели "концерт".

Ценитель "Ласкового мая" вел себя с правоохранителями по-хамски. Мужчина избегал прямого ответа на вопросы о своих действиях, а также сопротивлялся при задержании. Сначала он якобы согласился поехать с полицейскими на добровольной основе, но когда правоохранители начали его сажать в машину, начал сопротивляться и выкручиваться.

"Договорился до того, что правоохранители заламали и упаковали его в машину", — пишет "Типовой Львов".

В разговоре с патрульными нарушитель общественного порядка также "выделился" тем, что начал обвинять мэра Львова Александра Садового в работе на россию, что насмешило свидетелей задержания.

Напомним, что в Украине в июне 2022 года Верховная Рада приняла закон о запрете российской музыки в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг и в медиа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Виннице в одном из местных заведений произошла массовая драка. Причиной стала российская музыка, а участники драки, предварительно, не простые граждане, а имеющие отношение к СБУ и ВСУ.