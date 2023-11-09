У центрі Львова влаштували "концерт" "Ласкового мая" (відео)

Правоохоронці, які прибули на виклик також "не оцінили" музику

У центрі Львова на всю волала російська музика. "Концерт" Юрія Шатунова, який помер у червні від інфаркту, влаштував місцевий мешканець.

Чоловік включив музику з вікна квартири, де мешкав, так гучно, що чули ледь не всі сусіди та перехожі. Відео інциденту опублікували у Telegram-каналі "Типовий Львів" у четвер 9 листопада.

Інтернет-медіа міста пише, що чоловік удома на всю врубив російську музику, і це "винесло львів'ян". Вкрай обурені мешканці міста викликали поліцію та зафільмували "концерт".

Поціновувач "Ласкового мая" поводив себе з правоохоронцями по-хамськи. Чоловік уникав прямої відповіді на питання щодо своїх дій, а також чинив супротив при затриманні. Спочатку він нібито погодився поїхати з поліцейськими на добровільній основі, але, коли правоохоронці почали його садити в машину, почав пручатись і викручуватись.

"Домовився до того, що правоохоронці заламали та запакували його в машину", — пише "Типовий Львів".

У розмові з патрульними порушник громадського порядку також "виділився" тим, що почав звинувачувати мера Львова Олександра Садового у роботі на росії, що насмішило свідків затримання.

Нагадаємо, що в Україні в червні 2022-го Верховна Рада ухвалила закон про заборону російської музики в закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг та в медіа.

Раніше "Телеграф" писав, що у Вінниці в одному із місцевих закладів сталася масова бійка. Причиною стала російська музика, а учасники бійки, попередньо, є не простими громадянами, а мають відношення до СБУ та ЗСУ.