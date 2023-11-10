Повышение пенсий в 2024-м: кому из украинцев прибавят меньше всего

Для проведения полной индексации в Украине необходима сумма, которая втрое больше той, что сейчас может утвердить правительство

В 2024 года запланировано проведение индексации пенсий в марте, однако у одной из категории украинцев повышение выплат будет наименьшим. Это связано с недостаточным финансированием.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, у кого повышение пенсии будет наименьшим. По ее словам, речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет. Об этом пишет 24 канал.

"Наименьшая индексация будет у людей, вышедших на пенсии в последние три года, потому что их выплаты соответствуют рынку. В отличие от людей, получивших пенсию в 2000-х годах. Если очень упрощенно, человек получает пенсию по формуле, где базой для начисления пенсии является средняя зарплата за последние три года. Индексация пенсий производится на уровень инфляции согласно последним трем годам. То есть, системно занижали пенсию такой категории граждан. И в результате у нас есть люди, которые получают 2 500 гривен", — объяснила Жолнович.

Также она подчеркнула, для проведения полной индексации в Украине необходима сумма, которая втрое больше той, что сейчас может утвердить правительство. Основное финансирование сейчас направлено на оборонный сектор, потому другие отрасли получают меньшие средства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие категории пенсионеров Украине смогут рассчитывать на повышение выплат в 2024 году.