Підвищення пенсій у 2024-му: кому з українців додадуть найменше

Для проведення повної індексації в Україні необхідна сума, яка втричі більша за ту, що зараз може затвердити уряд

У 2024 році заплановано проведення індексації пенсій у березні, проте в однієї з категорії українців підвищення виплат буде найменшим. Це пов'язано з недостатнім фінансуванням.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, для кого підвищення пенсії буде найменшим. За її словами, йдеться про громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років. Про це пише 24 канали.

"Найменша індексація буде у людей, які вийшли на пенсії в останні три роки, бо їхні виплати відповідають ринку. На відміну від людей, які отримали пенсію у 2000-х роках. Якщо дуже спрощено, то людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки. Індексація пенсій проводиться на рівень інфляції відповідно до останніх трьох років. Тобто системно занижували пенсію такій категорії громадян. І в результаті в нас є люди, які отримують 2 500 гривень", — пояснила Жолнович.

Також вона наголосила, для проведення повної індексації в Україні необхідна сума, яка втричі більша за ту, що зараз може затвердити уряд. Основне фінансування зараз спрямоване на оборонний сектор, тому інші галузі одержують менші кошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які категорії пенсіонерів Україні зможуть розраховувати на підвищення виплат 2024 року.