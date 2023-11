"Четыре всадника Апокалипсиса": "Телеграф" приобщается к масштабнейшему благотворительному проекту легендарного американского фотохудожника

Эпохальный благотворительный арт-проект помощи украинским детям, пострадавшим в результате войны

Американский фотограф с казацкими корнями Сергей Мельникофф, известный также как MFF, приглашает сто известных личностей в Украину принять участие в грандиозном благотворительном проекте.

Фрагмент выступления Сергея Мельникофф на пресс-конференции 2 ноября 2023 года в Национальном информационном агентстве Укринформ

Американский фотограф задумал чрезвычайную миссию — провести в Украине уникальную фотосессию "Четыре всадника Апокалипсиса". Фотосессия станет ключевым элементом глобального благотворительного проекта в пользу украинских детей, утративших конечности.

Известные личности, такие как Арнольд Шварценеггер, Мадонна, Элтон Джон, Пол Маккартни, Сильвестр Сталлоне, Билл Гейтс, Габриэла фон Габсбург, Сигурни Уивер, Дензел Вашингтон, Сергей Брин, Клинт Иствуд, Марк Цукерберг, Джоан Роулинг, Бен Ходжес, Морган Фримен, Джеки Чан, Ричард Брэнсон и другие приглашаются для участия в этом амбициозном костюмированном фотопроекте.

Звезды Голливуда будут представлены на съемочной площадке вместе с выдающимися деятелями Украины, такими как патриарх Филарет, Мирослав Вантух, Виталий Кличко, Мария Стефьюк, Мустафа Джемилев, Евгений Станкович, шейх Ахмед Тамим, архиепископ Андрей, Игорь Курилов, Оксана Билозир и другие.

Шестидневная фотосессия, по замыслу ее автора, должна состояться среди развалин украинского села или на фоне разрушенного в результате российской агрессии многоэтажного дома. Мастер фотографии планирует фиксировать знаменитостей в костюмах, предназначенных для постановочных сцен библейской тематики. Эти сцены затем объединятся в единую панорамную фотографию. Отдельные участники проекта воплотят образы своих известных киногероев. Так, Арнольд Шварценеггер предстанет перед объективом в образе Терминатора, а Сильвестр Сталлоне снова станет неповторимым Рембо.

Основной особенностью творчества американского мастера является символичность. Сценарий каждой фотографии состоит из более чем 100 листов, содержащих подробные описания костюмов, сцен, антуража, грима и декораций. Этот подход заметен в большинстве его значимых работ, таких как панорама "Душа Украины" с тысячей персонажей, снятая с воздушного шара в центре украинской столицы, или рекламное фото на вершине Эвереста для американской Coca-Cola, выполненное 25 лет назад.

Даже "Четыре всадника Апокалипсиса" — лишь часть другого грандиозного фотографического проекта Сергея Мельникофф, который получил название "Лицо человечества" и над которым художник работает уже 32 года! Этот проект объединяет гигантское фотопанно из 10 000 портретов жителей ста стран мира. Сергей Мельникофф завершит проект "Лицо человечества", выполнив фотосессию с участием сотни знаменитостей на украинской земле — это станет завершением невероятно трудоемкой и самой долгой по времени фотографической работы в истории современного искусства.

Для нового проекта Сергей Мельникофф воспользуется уникальной панорамной фотокамерой, созданной японской корпорацией Fuji. Именно с помощью этой камеры мастер провел съемку на Михайловской площади тысячи костюмированных артистов из четырех крупнейших музыкальных коллективов Украины в 2013 году.

Фотопанорама "Душа Украины" - самая большая фотография в Европе. Оригинальный размер полотна, на котором она напечатана, – 8 х 2,7 метра. Только рама красивого багета для этой работы стоит 3 тысячи долларов

В основе "Четырех всадников Апокалипсиса" лежит стремление создать шедевр современного изобразительного искусства, превратив фотосессию в глобальный благотворительный проект. Единственный экземпляр этой работы будет выставлен на крупнейших мировых аукционах. Собранные средства полностью передадут в Международный реабилитационный центр имени Матери Терезы, созданный в Албании. Центр поддерживает украинских детей, потерявших конечности в результате боевых действий. Строительство центра финансирует The Soul of Ukraine Foundation, Inc. — американская благотворительная корпорация, зарубежное отделение Международного благотворительного фонда "Душа Украины", основанного в 2014 году Сергеем Мельникофф и легендарным украинским ученым Борисом Патоном.

Сергей Мельникофф — бывший советский диссидент и политзаключенный, в 80-х годах прошлого века бежавший из СССР вместе с женой и годовалой дочерью. Семья получила статус политических беженцев по решению ООН и ассимилировалась в США по личному вердикту американского президента Рональда Рейгана. В 2012 году Сергей Мельникофф стал Национальным Героем Чеченской Республики Ичкерия за свою информационную войну с Россией. Американский художник – единственный среди иностранцев полный кавалер всех трех степеней украинского ордена Святого Равноапостольного князя Владимира Великого.

Лицом фотографического творчества Сергея Мельникофф является лауреат Нобелевской премии мира, 14-й Далай-лама

Мировоззрение Сергея Мельникофф символизирует приверженность мирового сообщества к решению проблем, с которыми сталкиваются украинские дети, пострадавшие от войны и ставшие калеками. Проект "Четыре всадника Апокалипсиса" становится ярким примером того, как искусство, сострадание и филантропия могут изменить жизнь и оставить непреходящий след в современном мире.

Присоединяйтесь к проектам Международного центра реабилитации украинских детей войны!

"Если ты можешь пройти мимо потребности человека, то Богу уже все равно, сколько часов ты молишься, постишься и насколько выразительно проповедуешь"

Приглашаем читателей "Телеграфа" принять участие в сборе средств на закупку жилых шатров для детского центра в Албании. Компания Newtent из Харькова любезно предложила изготовить на собственном производстве 9 шатров по их себестоимости, а 10-й шатер передать детскому центру бесплатно.

Средства на закупку шатров можно перечислять на карту А-Банка:

4323 3870 2789 1343

Финансовая отчетность Реабилитационного центра публикуется здесь.

Вы также можете поучаствовать в благотворительном онлайн-аукционе фонда "Душа Украины". Денежные средства от покупок полностью идут в пользу детского центра.

Уникальная коллекция дизайнерских футболок

В Совет опекунов Международного фонда "Душа Украины" входят:

Герой Украины

Филарет

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины;

Ахмед Закаев

Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия

Бригадный генерал ВС ЧРИ;

Герой Украины

Мирослав Вантух

Народный артист Украины

Руководитель Национального академического ансамбля им. П. Вирского;

Андрей

Архиепископ Переяславский и Белоцерковский

Управляющий делами Киевской Патриархии УПЦ КП;

Игорь Курилив

Народный артист Украины

Руководитель Национального академического хора им. Г. Веревки;

Оксана Билозир

Народная артистка Украины;

Герой Украины

Мария Стефьюк

Народная артистка Украины;

Герой Украины

Евгений Станкович

Народный артист Украины;

Герой Украины

Евгений Савчук

Народный артист Украины;

Герой Чеченской Республики Ичкерия

Сергей Мельникофф

Основатель фонда.

В следующем материале мы расскажем об уникальном творении современного искусства, созданном Сергеем Мельникофф в Украине из осколков мин и снарядов в виде Большого Герба Украины. Также о птице Фениксе, возрождающейся после взрыва артиллерийского снаряда. Эта работа посвящена всем украинцам, отдавшим себя в жертву в борьбе за достоинство и честь своей родины. Мы рассмотрим творческий процесс художника, его вдохновение и месседжи, изложенные в каждой детали этого монументального произведения искусства.