Жесткий секс с мужем-военным и "роман" с оккупантом: что нужно знать об интимных отношениях во время войны

Сексологиня рассказала, как преодолеть проблемы в постели, если ваш партнер военный

Война изменяет сексуальное поведение людей. Стресс, переживаемый на войне, может приводить к проблемам в постели. У кого сексуальное поведение меняется, у кого исчезает желание, а кто становится гиперсексуальным и даже способным к насилию над своим постоянным партнером.

Психолог и сексологиня Святослава Федорец рассказала "Телеграфу" о важных особенностях и изменениях в сексуальном поведении во время войны. Что нормально, а что нет? А также как преодолевать все эти проблемы?

*О том, как поддерживать эмоциональную и сексуальную связь между партнерами, что женщинам нужно знать о сексуальных возможностях военных, как в армии регламентируют личное интимное время? Ответы на эти и другие вопросы читайте в первой части интервью.

— Что делать с сексуальным насилием в армии, действительно ли среди военных такие ситуации более распространены, чем в гражданской жизни?

— К сожалению, на фоне больших потрясений наша психика может выдавать нам такие реакции, которых мы не ожидали сами от себя, где не сможем объяснить причины наших поступков. Некоторые военныена консультациях с психологами через некоторое время признавались, что насиловали. Это вызывает страдание, потому что головой не могут понять причины совершаемого насилия.

Или женщина, которая была в оккупации, имела секс с захватчиками. И это не потому, что она аморальна и предала украинцев. Могли быть совсем другие причины. Например, способ выжить и обеспечить своих троих детей. Или больную мать или отца. Мы не знаем, какие были обстоятельства.

Женщина может быстро реагировать на предложение переспать с ней, чтобы получить какие-то ресурсы в зоне оккупации. Опытная венгерская психоаналитика Ален Польтц описывает свой опыт так: "Мама безудержно худела… Я пошла к врачу… спросила его, что делать. Он посоветовал давать ей больше жидкости. иначе она погибнет. Жидкости? Но какой? Ведь даже воды нам доставалось не больше кварты в день. Я пошла к русским и попросила у них кувшин молока. Цену я знала: за клюв молока пришлось рассчитаться собственным телом.Потом я пошла к дому священника, наше последнее жилье: хотела принести оттуда матрас.За матрас тоже нужно было рассчитаться натурой. Все произошло в подвале с картофелем.Немного картофеля еще оставалось на полу, и я лежала на нем, не двигаясь.."

Почему я об этом говорю? Чтобы общество осторожно относилось к подобным историям, мы ведь не знаем, какие были причины. Очень важно об этом говорить, чтобы не стигматизировать разные слои населения, в том числе военных. Конечно, непосредственное насилие не нужно оправдывать. А еще не стоит говорить, что у всех есть ПТСР или депрессия.

По словам Святославы Федорец, каждая история индивидуальна, но война изменила всех нас.

— Что влияет на интимное здоровье военных: отсутствие регулярной сексуальной разрядки, психологические проблемы или физическое?

— Военный долгое время находится в окопах, где сыро и холодно. У него может возникать воспаление. И пока он на войне, как следует не сможет это пролечить. Украинский уролог-психолог Иван Дима занимается восстановлением военных, и к нему часто приходят военные с воспалением. Но в гражданскую жизнь они возвращаются на 2-3 дня и завтра снова уезжают на фронт. Так что врач говорит, что нет смысла начинать, если нет возможности соблюдать регулярность лечения. Вот если бы оно глупо сейчас не звучало, но лечение и восстановление предлагают после полной демобилизации.

Боевые действия и война влияют и на нашу нервную систему. Когда мужчина находится на войне, у него активизируется симпатичная нервная система, отвечающая за реакции "бей", "беги" или "замри". А чтобы мы занялись сексом, у нас должна активизироваться парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление и восстановление. И я всегда привожу военным метафору: "Было ли у вас в жизни, чтобы вы опаздывали и бежали на поезд? Хотели ли вы тогда секса?" Мне говорят: "Да какой секс, о чем вы говорите?"

Так как в такой ситуации была активирована симпатичная нервная система, у вас была задача сделать то, что важно успеть на поезд. Так же и на войне. Пока у военного активирована симпатическая нервная система, у него может не быть эрекции, они могут быть нестабильны, неустойчивы, он может очень быстро кончать. И когда мы объясняем это военному, снимаем с него тревогу и волнение по поводу того, что сексуальные функции изменились.

У нас общество патриархальное, а значит, оно выдвигает много требований к мужской потенции. При этом именно военная среда достаточно маскулинна. И для мужчины его член и эрекция, это как идентичность. Если "там" что-то не так, он начинает волноваться, что стал "недомужем". И очень простое объяснение, которое я привела, снимает много тревог с военных. Это абсолютно нормальная реакция нашего организма на стресс. И чтобы человек мог заняться сексом, нужно активизировать парасимпатическую нервную систему. Для этого нужно расслабиться, нужно "заземлиться".

— Как можно "заземлиться"?

— Есть техника дыхания "по квадрату", ее легко можно найти в Google. Есть подобная парная техника, когда вы ложитесь с партнером в позу "ложечки": женщина спереди, а мужчина сзади. Его задача в течение трех минут синхронизировать свое дыхание с дыханием партнерши. И таким образом тело мужчины расслабляется. Затем пара меняется местами. Есть много других техник, которые вы можете использовать.

— Какие рекомендации вы можете дать военным? Что поможет вернуться в нормальное сексуальное функционирование?

— Если у военного ухудшились эрекции и он возвращается домой на короткий срок и не имеет возможности отдохнуть полностью после боевых действий, то я рекомендую паре сосредоточиться на видах секса без проникновения. Это снимет излишние тревоги и волнения. То есть зная, что у мужчины сейчас активизирована симпатичная нервная система. Зная, что это влияет на его сексуальное функционирование, и что это нормально, пара сознательно выбирает виды секса, где не будет проникновения пениса во влагалище.

Возможно, это будет оральный секс, возможно ласки руками. Можно стимулировать даже не эрегированный пенис – и это тоже будет приятно. Возможно, другая стимуляция – вибратор и все, что вам будет приятно, комфортно и будет доставлять удовольствие.

Своей целью ставьте не эякуляцию, а получение удовольствия от процесса. Итак, когда мы так расширяем наше представление о сексе, оно нам помогает адаптироваться к действительности, которая есть сейчас.

Бывает, напротив, мужчина становится гиперсексуальным. Он может быть очень резким. Некоторые женщины жалуются, что секс стал похож на изнасилование: ласки нет, никакой нежности, он сразу переходит к проникновению. Причем это делает жестко или агрессивно. В таком случае я даю рекомендации женщине отстаивать границы : мягко, нежно с пониманием психологии военных.

Надо говорить:"Ты хочешь секса – хорошо, я не против. Я тоже хочу секса, но секс будет на таких условиях, где будет приятно обоим. И тебе, и мне".

Это просто сказать, но не просто сделать. То, что муж воюет, это большой подвиг, но это не дает ему права насиловать свою жену. Он может это делать не из зла, он может это делать из-за влияния войны и армейской среды. Там короткие команды, там все делается быстро, и он может эту привычку переносить в интимную жизнь. А может быть так, что он волнуется об эрекции, пока пенис стоит, сразу пытается его ввести.

Поэтому такие простые рекомендации могут помочь партнерам лучше понять, что происходит и найти пути решения.

— Проблемы с сексуальностью на фоне войны есть и у женщин. Какие проблемы наиболее распространены?

— У женщины может сбиться менструальный цикл, могут прекратиться месячные. Так бывает у попадающих в плен женщин. Например, гинекологиня попавшая в концлагерь, во времена германо-советской войны, заметила, что у женщин исчезли месячные. У кого они восстановились через несколько месяцев, а у кого более полугода не было менструации.

Стресс, безусловно, негативно влияет на сексуальное здоровье женщин. Как и у мужчин, у женщин может произойти снижение полового влечения или его повышение. Кому-то может показаться, что неэтично заниматься сексом, когда в стране война, люди гибнут.

Следует разграничивать влияние войны на гражданских женщин и на военных. К сожалению, сейчас в мире не хватает исследований сексуальности женщин-военнослужащих и женщин-ветеранок. Большинство информации, которую мы имеем в отношении мужчин.

В общем, во время войны сексуальное поведение женщины может становиться более покладистым, мы уже говорили об этом. В среде военных такая уступчивость может быть проявлением жалости к противоположному полу в моменты жестких боев и высокой вероятности погибнуть. Ветеран Леонид Рабичев вспоминал: "Выходили из окружения… Куда ни глянем — везде немцы. Решаем: утром будем прорываться с боем. Все равно погибнем, так лучше погибнем с достоинством… У нас было три девушки. Они приходили ночью к каждому, кто мог…" Не все, конечно, были способны. Нервы, сами понимаете, — рассказывал фронтовик. — Каждый готовился умереть… Спаслись утром единицы… Вспоминаю тех девушек с благодарностью.

Иногда девушки и женщины могут быть готовы "вознаградить сексом" мужчин и парней, которые постоянно рисковали собственной жизнью, символически благодаря им за освобождение от врага и дальнейшую борьбу с ним. О чем мы можем почитать в книгах исследователей Великой Отечественной войны.

— Вы дали рекомендации, что делать, когда хочешь восстановить нормальное сексуальное функционирование. Может, что-то не надо делать? К примеру, бойцов не триггерит проявление доминирования и принуждения в сексе?

— Советы, что не надо делать, будут всеобщими и касаться всех. Однако если у мужчины нет эрекции или случилось "фиаско", то лучшая реакция женщины на это спокойная. Без фокусировки внимания на проблеме. Поведение должно быть таким, когда мы невербально показываем мужчине, что все окей, ничего страшного не произошло, я в тебя верю, все нормально.

Второй тип реакции, когда женщина очень старается поднять "павшего бойца". Очень активно ласкает, стимулирует руками, ртом. Он видит, что она старается. И воспринимает это как обязательство во что бы то ни стало выдать эрекцию. Возникает напряжение и эрекции не происходит, что еще больше усугубляет ситуацию.

Так не нужно делать. Не надо прилагать много усилий, предлагать пойти к урологу, записывать его ко всем возможным специалистам. Эрекция может ухудшиться из-за влияния боевого стресса, о чем я уже говорила. Когда активизирована симпатическая нервная система – это нормально, что пенис может не стоять.

Третий тип реакции, вредящий партнерам: когда женщина думает, что проблема в ней. Мол: "Я стала некрасивая, поправилась, а у тебя там любовница, ты с кем-то спишь, поэтому ты меня не хочешь, у нас нет секса". Это все тоже не нужно делать. Он и так измотанный на войне, пришел домой отдохнуть, а женщина создает дополнительное напряжение.

И самый плохой тип реакции женщины, это когда пенис не встал, и она начинает наказывать мужчину. К примеру: "У тебя не стоит, тогда ничего не будет. Ни поцелуев, ни объятий, никакого тактильного контакта". Лучшее, что мы можем сделать, это расширить наши сексуальные сценарии и допустить идею, что секс может не закончиться эякуляцией мужчины и оргазмом женщины. Наша задача – получить удовольствие "здесь" и "сейчас".

А когда женщина фокусируется на том, что мужчина должен обязательно кончить, или мужчина фокусируется, что женщина обязательно должна получить оргазм – получим противоположный результат. Мы вгоняем партнера в неловкую ситуацию. Например, женщина понимая, что партнер ждет ее оргазм, думает: "Он так старается, может проще будет симитировать, пусть от меня отстанет".

У меня в TikTok есть видео, о способе, которым мужчины имитируют эякуляцию (когда женщина имитирует оргазм, мы к этому относимся спокойно). Когда я выпустила видео о реальной истории жизни, часть аудитории захейтила меня. Говорили, что это все вымысел, такого не может быть, зачем ему это делать.

И еще распространенное заблуждение, которое совершают люди — сравнивать себя с другими. Например: "У меня в сексе так, а у моего собратья Василия иначе. У меня, наверное, проблемы". Наше сексуальное поведение очень-очень разнообразно. И неправильно сравнивать себя с другими, и крайне неправильно сравнивать своего партнера, а особенно партнершу с другими. Потому что женское сексуальное поведение, женские сексуальные реакции очень многообразны. Если одна партнёрша имела оргазм через пять минут после проникновения, то другая может не получить его вообще от проникающего секса, но иметь от других стимуляций.

Поэтому не сравниваем себя с кем-то и не сравниваем своих партнеров. Говорим с партнером о том, чего он желает, а чего не желает.

— Правильно ли я вынесла вывод из нашего разговора: чтобы сексуальная жизнь устраивала обоих, нужно терпение, желание обоих людей вести диалог, говорить с человеком о том, что нравится, а что нет?

— Да, коммуникация – это основа хороших сексуальных отношений. Когда пара жалуется, что секс изменился, они не хотят друг друга, я сразу спрашиваю, какая у них коммуникация?

Коммуникация – это фундамент хорошего секса. Люди иногда разделяют эти сферы: общение – отдельно, а секс – отдельно. Она так не работает. Это все связано. Если женщина раздражает мужчину, когда она является постоянным источником раздражения, агрессии и критики, то, в конце концов, он может перестать ее хотеть. Если мужчина не дает женщине чувство защищенности, заботы и не удовлетворяет ее несексуальных потребностей, то она может не иметь с ним оргазмов. И это нормальная реакция нашего тела, нашей психики и сексуальности.

Поэтому коммуникация – это прежде всего. И если вы на расстоянии – ваш муж или жена служит, то поддерживайте контакт всеми доступными способами.

Я бы рекомендовала гражданским поискать простые курсы, как обращаться с военными. Учите психологию военных: как они могут реагировать, вести себя. У них действительно может быть ПТСР, но не у всех военных. Чем больше вы будете знать об особенностях психики военного, тем лучше сможете с ним коммуникировать и тем больше вероятность, что сохраните ваши отношения.

Однако после войны всегда остается большое количество одиноких людей. Это тоже часть той цены, которую платят за войну. Причины будут разные. Это могут быть тяжелые формы инвалидности, ранения или просто нежелание создать отношения. Но это данные о предыдущих войнах. Как оно будет у нас, мы еще только будем исследовать.