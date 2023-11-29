Сын кадырова случайно стал "украинцем": как так вышло

"Компанию" сыну главы Чечни составили покойные захарченко и кобзон

Сын рамзана кадырова, который получил с десяток разных наград, стал якобы "почетным гражданином Донецка". Однако позже выяснилось, что это звание оказалось поддельным.

В сети появилось распоряжение так называемого "главы администрации" временно оккупированного Донецка николая волкова, датированное еще 24 ноября текущего года. Но российские Telegram-каналы заявляют, что позже документ исчез с городского сайта.

Так, в документе сказано, что звание "почетный гражданин Донецка" присвоено Адаму Кадырову за "активную гражданскую позицию, весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный, повышение имиджа Донецка в масштабах россии". После того как документ исчез из публичного доступа, власти оккупированного Донецка заявили, что сайт взломали. Опубликованный документ назвали фейком и атакой украинцев.

"На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины", — заявил "глава Донецка" алексей кулемзин.

Накануне, 28 ноября, 16-летний Адам Кадыров был назначен "куратором" батальона имени шейха Мансура. Как отметил депутат Госдумы и двоюродный брат главы Чечни Адам Делимханов, сын кадырова заслужил эту должность благодаря "значительным заслугам в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей" чеченцев.

В сети уже успели высмеять новую награду чеченского подростка.

Из известных личностей в списке "почетных граждан" на взломанном сайте Донецка также числится главарь боевиков "днр" денис пушилин, его убитый предшественник александр захарченко, российская спортсменка и чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и покойный путинский артист иосиф кобзон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети смеются над наградами сына кадырова. Комментаторы предположили, что скоро подростку вручат нобелевскую премию.