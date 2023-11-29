Син кадирова випадково став "українцем": як так сталося

"Компанію" сину голови Чечні склали покійні захарченко та кобзон

Син рамзана кадирова, який отримав з десяток різних нагород, став нібито "почесним громадянином Донецька". Однак пізніше з’ясувалося, що це звання виявилося підробленим.

У мережі з’явилося розпорядження так званого "голови адміністрації" тимчасово окупованого Донецька миколи вовкова, датоване ще 24 листопада поточного року. Але російські Telegram-канали заявляють, що пізніше документ зник із міського сайту.

Так, у документі сказано, що звання "почесного громадянина Донецька" присвоєно Адаму Кадирову за "активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток культурних відносин між містами Донецьк і Грозний, підвищення іміджу Донецька в масштабах росії". Після того як документ зник з публічного доступу, влада окупованого Донецька заявила, що сайт зламали. Опублікований документ назвали фейком та атакою українців.

"На цей час фахівцями вживаються всі зусилля для усунення інформаційних атак ЦіПСО України", — заявив "глава Донецька" олексій Кулемзін.

Напередодні, 28 листопада, 16-річного Адама Кадирова було призначено "куратором" батальйону імені шейха Мансура. Як зазначив депутат Держдуми та двоюрідний брат голови Чечні Адам Делімханов, син кадирова заслужив на цю посаду завдяки "значним заслугам у справі відстоювання релігійних, сімейних та культурних цінностей" чеченців.

У мережі вже встигли висміяти нову нагороду чеченського підлітка.

З відомих особистостей у списку "почесних громадян" на зламаному сайті Донецька також числизазначені ватажок бойовиків "днр" деніс пушилін, його вбитий попередник олександр захарченко, російська спортсменка та чемпіонка зі стрибків із жердиною Олена Ісінбаєва та покійний путінський артист іосиф кобзон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі сміються з нагород сина кадирова. Коментатори припустили, що невдовзі підлітку вручать нобелівську премію.