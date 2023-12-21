Жакет как у английской герцогини: "слуга народа" пришла в Раду в луке за десятки тысяч (фото)

Общая стоимость жакета и сережек более 50 тысяч гривен

Нардеп от "Слуги народа" Оксана Дмитриева, которая недавно засветила в Раде часы за десяток тысяч долларов, снова удивила "лакшере аутфитом". На этот раз народная избранница пришла в Верховную раду в жакете, как у герцогини Кейт Миддлтон.

Фото в стильном образе Дмитриева опубликовала на своей странице в Facebook под постом о принятом Законе "Об обеспечении прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство". Помимо дорогого жакета на депутате заметили брендовые серьги.

Розовый твидовый жакет, который надет на Оксане Дмитриевой, от американского бренда Self Portrait. Стоимость укороченной модели 500 евро или около 20 тысяч гривен. Примечательно, что одежду этого бренда очень любят герцогиня Кейт Миддлтон и актриса Риз Уизерспун.

Кейт Миддлтон и Риз Уизерспун в нарядах от Self Portrait

Образ депутат дополнила серебряными серьгами с драгоценными камнями от Chanel за 787 евро (32,5 тысячи гривен). Согласно информации из открытых источников, такую модель невозможно найти в бутиках, зато она продается в "элитных секонд-хендах".

Итого неполная стоимость лука "слуги" народа составила около 53 тысяч гривен. Примечательно, что пока Оксана Дмитирева не обнародовала декларацию и о ее доходах ничего не известно. Отмечается, что до того, как стать народным депутатом, Дмитриева работала стоматологом. В соцсетях ее называют "самым стильным народным депутатом".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутат от "Слуги народа" Лариса Билозир засветила сумочку за 100 тысяч гривен. С дорогим аксессуаром народныя избранница пришла на открытие осенней сессии ПАСЕ в составе украинской делегации.