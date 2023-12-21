Жакет як у англійської герцогині: "слуга народу" прийшла до Ради у луці за десятки тисяч (фото)

Загальна вартість жакету та сережок понад 50 тисяч гривень

Нардепка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва, яка нещодавно засвітила у Раді годинник за десяток тисяч доларів, знову здивувала "лакшері аутфітом". Цього разу народна обраниця прийшла до Верховної ради у жакеті, як у герцогині Кейт Міддлтон.

Фото у стильному образі Дмитрієва опублікувала на своїй сторінці у Facebook під постом про ухвалений Закон "Про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство". Окрім дорогого жакету на депутаті помітили брендові сережки.

Рожевий твідовий жакет, який одягнений на Оксані Дмитрієвій, від американського бренду Self Portrait. Вартість вкороченої моделі – 500 євро або близько 20 тисяч гривень. Примітно, що одяг цього бренду дуже люблять герцогиня Кейт Міддлтон та актриса Різ Візерспун.

Кейт Міддлтон і Різ Візерспун у вбраннях від Self Portrait

Образ депутат доповнила срібними сережками з дорогоцінним камінням від Chanel за 787 євро (32,5 тисячі гривень). Згідно з інформацією з відкритих джерел, таку модель неможливо знайти в бутіках, проте вона продається в "елітних секонд-хендах".

Усього неповна вартість луку "слуги" народу склала близько 53 тисяч гривень. Примітно, що поки що Оксана Дмитрієва не оприлюднила декларацію і про її доходи нічого не відомо. Зазначається, що до того як стати народним депутатом, Дмитрієва працювала стоматологом. У соцмережах її називають "найстильнішим народним депутатом".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутатка від "Слуги народу" Лариса Білозір засвітила сумочку за 100 тисяч гривень. З дорогим аксесуаром народна обраниця прийшла на відкриття осінньої сесії ПАРЄ у складі української делегації.