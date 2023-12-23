Позывной "Дед". Как волонтер-полтавчанин почти 10 лет возит грузы на фронт

Ивана Данилевского из-за почтенного возраста не взяли в тероборону, но он все равно нашел способ помогать бойцам на передовой

Полтавчанин Иван Данилевский волонтерит для ВСУ с 2014 года. Собственную "ГАЗель" он уже "убил" на фронтовых дорогах, поэтому вынужден был купить бус Volkswagen T4 Transporter. Этот "немец" тоже попадал уже в такие ситуации, что едва выбирался из них.

"Телеграф" решил больше узнать о жизни этого невероятного 73-летнего водителя, в жилах которого еще бурлит молодецкая кровь. Он в снег, дождь и жару рискует своей головой, чтобы бойцы на передовой не забывали, ради кого держатся "на нуле".

Если погибну, то один

— Вот недавно в Дружковку ездил, — рассказывает Иван Николаевич. — А рашисты интернет забили, навигатор не работал, и я заблудился. Указатели же населенных пунктов все сняты. Заехал в одно село — нет нигде никого, все дома разбиты, только собаки и коты бегают. Где нахожусь, неизвестно, и останавливаться страшно. Пришлось разворачиваться назад. Едва выпутался. Сказать честно, смирился с мыслью, что могу попасть в плен. Поэтому никого не беру с собой в столь рискованные поездки. Чтобы меня никто не проклинал, вдруг что-нибудь случится. Если и погибну, то один.

Дед Иван не раз оказывался на линии огня. Первый раз попал под артиллерийские обстрелы в 2015 году возле Донецкого аэропорта, куда возил провизию. Комбат дал ему команду побыстрее удирать.

Иван Данилевский имеет солидный волонтерский опыт

— Но разве тогда такая война была? То были цветочки по сравнению с сегодняшней. Тогда было спокойнее, – говорит Иван Николаевич. — Хотя когда попадешь под обстрел, то там скорость не всегда поможет. Да и куда удирать, если не знаешь дорог? Едешь и только Богу молишься, а вокруг тебя все летит, шумит, гремит…

На Харьковщине ракета упала от меня метрах в ста. К счастью, не взорвалась. Вот ездил под Бахмут, а потом из Бахмута на Марьинку. За двое суток более тысячи километров намотал. И все на нервах… Ребята, которые под Марьинкой воюют, уговорили остаться у них на ночь, чтобы не возвращался в темноте. Так я глаз не сомкнул. Там всю ночь гатят, земля дрожит. Спрашиваю: "Как вы спите?" Говорят: "Мы уже привыкли".

Очень тяжело нашим защитникам. Но они настроены по-боевому. Я их очень и очень уважаю. Поэтому — дождь, снег, жара — а каждую пятницу загружаю свой "течик" и еду в восточном направлении. За каждую поездку перевожу почти тонну разных грузов.

Бойцы радуются вкусностям, как дети

Несмотря на то, что обеспечение армии улучшилось, потребности нашего войска не изменились. Так что дед Иван везет бойцам картофель, лук, морковь, сало (это вообще продукт № 1), мед, колбасы, тушёнку, пирожки, печенье, сладости…

— Они так радуются домашним вкусностям, как дети, — на глаза закаленного волонтера наворачиваются слезы. — Кто же там будет печь те пирожки на "передке"? Очень много провизии нужно. Вода простая и минеральная, кофе, чай… Очень популярны сосательные конфеты. Забросил в рот, когда стоишь на позиции где-нибудь в лесу, и уже веселее. А сейчас бойцы нуждаются в теплой одежде, варежках, кирках, чтобы рыть окопы… Медикам — а у меня там много знакомых — везу лекарства. Водителям — шины, детали к автомобилям…

У Ивана Данилевского свои надежные и давние поставщики, большинство из них волонтерят так же, как он, с 2014 года. Команда полтавских "Неутомимых бабушек" не устает плести маскировочные сетки, теплые коврики под ягодицы, шить трусы. Екатерина Калиниченко с мужем Григорием шьют в больших количествах подушки. Елена Шатанова тоже с мужем делает мази – от ожогов, от обморожений, от болей в суставах, от грибка… Другие передают ей продукцию для мазей – воск, масла. Лариса Шухова шьет флисовые шапки – то, что нужно под каски. Многое передают Вита Приходько со своей командой, Елена Галушка с мужем. Кто-то вяжет носки, кто-то делает окопные свечи, кто-то покупает на собранные деньги термобелье… Пытаются помочь кто чем может.

Иван Данилевский и Елена Шатанова, которая делает мази — от ожогов, от обморожений, от болей в суставах, от грибка

— Мне Мачуховский старостат, возглавляемый Валерием Билоконем, поставляет много буржуек, сушилок, свечей, — продолжает Иван Николаевич. — Очень важно, что местные школьники вовлечены в этот процесс. Еженедельно один из классов готовит передачу для бойцов. И когда я тем все привожу и говорю, что это от детей, они такие довольные…

В холода на передовой всегда есть потребность в окопных свечах

Иван Данилевский подсчитал: до 24 февраля 2022 года он совершил 250 ходок на восток и перевез более 400 тонн различных грузов. Нет на фронте такого места, где бы он ни бывал. Его хорошо знают в 95-й, 25-й и 72-й бригадах ВСУ.

Просто "Дед"

Его позывной — "Дед". Не оригинальный, но точнее не бывает. Позывной пристал к нему сам собой. Молодые ребята (старшему из них было 19 лет), которым он первый раз привез на передовую пищевое подкрепление, обращались к нему не иначе, как дед.

У деда своих четверо внуков. Младшему — два года. Их отец, сын Ивана Николаевича Игорь, в 2014 году пошел добровольцем в батальон "Айдар", хотя до того в армии не служил. И с 25 февраля прошлого года снова в строю. Сейчас в Донецкой области воюет. Уже имеет звание старшего лейтенанта.

К сожалению, отец с сыном редко видятся на фронте, хотя Данилевский-старший еженедельно (в субботу или воскресенье) бывает там, где идет война. Иногда могут разминуться всего на несколько часов.

Еще Иван Николаевич долгое время "работал" Дедом. Морозом. Несколько лет подряд, перед полномасштабным вторжением, в предновогодние дни возил концертную бригаду в прифронтовые города и села. В детских домах появлялся, как и полагается Деду Морозу, в валенках, в красной шубе, с посохом и белой бородой. Конечно, с мешком подарков. На его попечении было 1200 детей в Луганской и Донецкой областях, которых он регулярно навещал. А еще солдат на передовой и раненых в госпитале.

"Всем нужен праздник, даже в самые трудные времена", — уверен "Дед".

— До недавнего времени еще привозил полтавских артистов в госпитали, но после того, как враг ударил по 128-й бригаде , запретили собираться, — рассказывает. — А то однажды привозил в один из госпиталей кресла колесные и ходунки, переданные благотворителями из Германии. Смотрю, сидит солдатик на скамейке, без ноги. Узнал меня — поднялся, обнял, а потом спрашивает: "А помнишь, "Дед", как мы с тобой в Широкино из ДШК от рашистов отбивались?"

Да еще бы не помнить? Я три дня тогда оттуда не мог выбраться. Это было в 2016 году. Россияне пытались захватить Широкино — туристический городок километрах в 30 от Мариуполя. Ну, отдыхать мне там не довелось, а воевать пришлось. Когда начался обстрел, морские пехотинцы из 35-ки дали мне пулемет и мы вместе отстреливались.

Конечно, я был рад встрече, но как же жалко, что такой молодой парень, а уже без ноги. Какое горе! И ему, и родителям, и Украине… Ой, беда-беда…

С пистолетом в дороге спокойнее

"Дед" признается, что война сделала его слезливым. Плачет, когда видит искалеченных бойцов, когда нелюди деток убивают…

В прошлом году пришлось вывозить из Краматорска двух мам и восемь детей. Приказал лечь всем на пол и нажал на газ. "Это страшно!" – снова слезы на глазах…

— Я 25 февраля того страшного года уже в теробороне был, — вспоминает недавнее прошлое Иван Николаевич. — Почти два месяца возил ребятам все необходимое, но служить меня по возрасту не взяли. А сейчас полтавская 116-я бригада ТРО, которая воююет в Донецкой области, одна из моих подшефных.

"Дед" принципиально не объявляет сборы на топливо для своего "течика". Не хочет, чтобы кто-то сказал, как о некоторых волонтерах, что он наживается на войне. В предыдущие годы горючее выделяли нефтяники и газовики, а теперь обходится собственными средствами. Иногда военные отблагодарят дизтопливом, иногда родные волонтеры сунут в руки несколько тысяч. В целом одна поездка на фронт и обратно, в зависимости от расстояния, обходится от 3 до 5 тысяч гривен. Так что своей пенсии он не видит.

— Я долго работал водителем-дальнобойщиком, заместителем начальника облмежколхозстроя, имел собственный бизнес по поставке автозапчастей. А за рулем уже 55 лет, — наконец улыбается "Дед". – Поэтому проехать восемь часов в одну сторону для меня не проблема. Худшие дороги, конечно, на передке — танками разбиты. От Покровска километров пятьдесят одни ямы. Да разве меня это остановит? Беру с собой в дорогу пистолет под патроны Флобера (для него не требуется разрешение), бронежилет, каску. С ними спокойнее. И – вперед. Все пароли знаю, поэтому на блокпостах меня долго не держат.

Жена уже привыкла к его поездкам. Только просит у Бога всегда счастливого пути для мужа.

Иван Данилевский: "Нам тяжело, но мы не потеряли надежды"

…И вот снова приближаются выходные. Дед Иван, как обычно, готовится в дорогу. По пятницам ему привозят благотворительные грузы, которых ждут защитники. А он развозит их по линии фронта.

— Сегодня каждый по мере возможностей должен работать на победу Украины. Экономику нужно на военные рельсы переводить, — говорит твердо. — От многих слышу, что люди готовы производить оружие. У ребят, к сожалению, немного не хватает снарядов, которых мы не сделали. Но они не отчаялись. Молодцы, держатся. "Украину не сдадим!" — говорят. И я с ними солидарен. Буду ездить к ним, пока смогу. Чем смогу, тем буду помогать. Девчата мои родные, волонтеры, так же настроены. Останавливаться нельзя. Объединяться надо.

"Останавливаться нельзя, – говорит Иван Данилевский (на фото в центре). – И бойцы, и волонтеры настроены работать на победу"

Фото предоставлены Иваном Данилевским, видео — "Суспільне Полтава"