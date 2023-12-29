Скончался известный украинский художник-неоавангардист: фото его работ

Художник творил на протяжении 70 лет

На 80 году жизни умер классик современного украинского искусства Игорь Янович. Выставки его работ проходили не только в Украине, но и далеко за пределами войны.

О кончине художника сообщили в галерее Ya Gallery Lviv, с которой он сотрудничал долгие годы. Причина смерти Игоря Яновича не сообщается.

В галерее назвали смерть украинского художника огромной потерей не только на отечественного, но и мирового искусства. Игорь Янович принадлежал к неоавангардистам и представителям абстрактного искусства. Его работы выставляли в музеях и галереях Польши, Литвы, Германии, Греции и других стран.

С начала полномасштабной войны Игорь Янович отражал в своем творчестве все то, что происходило внутри Украины.

"На многие поколения художников его искусство оказало сильное влияние. Последние двадцать лет Игорь Янович плодотворно работал, создавая собственные проекты и сотрудничая с Галереей. Мы навсегда благодарны Игорю Яновичу за его огромный вклад в развитие украинского современного искусства. Навсегда помним и любим! Команда Я Галерея выражает искренние соболезнования семье и близким. Светлая память Великому художнику", — отметили в Ya Gallery Lviv.

Артменеджер и основатель галереи современного искусства "Я Галерея" Павел Гудимов также выразил соболезнования родным и близким Игоря Яновича.

"У меня чувство того, что потерял часть себя, часть искусства. Помню, как много лет назад мы с группой поехали на Венецианский биеннале, и я в первый день заболел ветряной. Игорь каждый вечер как возвращался в отель заходил ко мне в номер и подробно рассказывал об увиденном, показывал фото и каталоги", — вспомнил основатель галереи.

Павел Гудимов отметил, что мастерская Игоря Яновича была "местом силы", а на каждой встрече он обязательно рассказывал что-то новое о своем искусстве. Еще неделю назад они обсуждали планы на 2024 год.

"Игорь, я обещаю, что все произойдет. Многие были наполнены и вдохновлены тобой. Будем учиться жить с твоим искусством без тебя", — сказал Павел Гудимов.

Игорь Янович родился в Киеве в 1944 году, но большую часть жизни провел во Львове. В 1986 году стал членом Союза художников СССР. За 70 лет своей карьеры Игорь Янович был участником более 70 выставочных проектов в Украине и за рубежом, организовал 25 персональных экспозиций.

За месяц до полномасштабного вторжения умерла жена художника — ее потерю он переживал особенно остро. Свои картины последние два года художник создавал ради "психотерапии во время войны".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что умер Виктор Тимченко, известный украинский писатель. Его жизнь оборвалась из-за болезни 14 декабря 2023 года.