Помер відомий український художник-неоавангардист: фото його робіт

Художник творив упродовж 70 років

На 80 році життя помер класик сучасного українського мистецтва Ігор Янович. Виставки його робіт проходили не лише в Україні, а й далеко за межами війни.

Про смерть художника повідомили у галереї Ya Gallery Lviv, з якою він співпрацював довгі роки. Причини смерті Ігоря Яновича не повідомляється.

У галереї назвали смерть українського художника величезною втратою не лише вітчизняного, а й світового мистецтва. Ігор Янович належав до неоавангардистів та представників абстрактного мистецтва. Його роботи виставляли у музеях та галереях Польщі, Литви, Німеччини, Греції та інших країн.

З початку повномасштабної війни Ігор Янович відбивав у своїй творчості все те, що відбувалося всередині України.

"На багато поколінь художників його мистецтво вплинуло. Останні двадцять років Ігор Янович плідно працював, створюючи власні проєкти та співпрацюючи з Галереєю. Ми назавжди вдячні Ігорю Яновичу за його величезний внесок у розвиток українського сучасного мистецтва. Назавжди пам’ятаємо і любимо! Команда Я висловлює щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять Великому художнику", — зазначили в Ya Gallery Lviv.

Артменеджер та засновник галереї сучасного мистецтва "Я Галерея" Павло Гудімов також висловив співчуття рідним та близьким Ігоря Яновича.

"У мене почуття того, що втратив частину себе, частину мистецтва. Пам’ятаю, як багато років тому ми з групою поїхали на Венеціанську бієнале, і я в перший день захворів на вітряну. Ігор щовечора як повертався в готель заходив до мене в номер і докладно розповідав про побачене, показував фото та каталоги», — згадав засновник галереї.

Павло Гудімов зазначив, що майстерня Ігоря Яновича була "місцем сили", а на кожній зустрічі він обов’язково розповідав щось нове про своє мистецтво. Ще тиждень тому вони обговорювали плани на 2024 рік.

"Ігоре, я обіцяю, що все станеться. Багато хто був наповнений і натхненний тобою. Вчитимемося жити з твоїм мистецтвом без тебе", — сказав Павло Гудімов.

Ігор Янович народився у Києві 1944 року, але більшу частину життя провів у Львові. 1986 року став членом Спілки художників СРСР. За 70 років своєї кар’єри Ігор Янович був учасником понад 70 виставкових проєктів в Україні та за кордоном, організував 25 персональних експозицій.

За місяць до повномасштабного вторгнення померла дружина художника – її втрату він переживав особливо гостро. Свої картини останні два роки художник створював заради "психотерапії під час війни".

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