Платят до 80 тысяч гривен, но есть два условия: в Украине водителям предложили прибыльную работу

Перевозки осуществляются по Украине и по Европе

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну с российскими оккупантами, за 2023 год зарплаты украинцев выросли. Появляются перспективные вакансии: например, для курьеров, а также ищут водителей на зарплату до 80 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель находится в Киеве и ищет сотрудников на полную занятость. Необходим опыт работы по категории "СЕ" от двух лет. А также среднее специальное образование.

Транспортная компания с собственным автопарком, предоставляющая комплекс услуг по международным и внутренним автоперевозкам, приглашает водителей для работы на автовозах и зерновозах, с официальным трудоустройством и высокой оплатой труда. Перевозки осуществляются как по Украине, так и по Европе.

В обязанности будущего работника будет входить:

перевозка автомобилей;

контроль погрузки и выгрузки;

обеспечение соответствующего документооборота.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что В Украине водителю готовы платить 70 тысяч гривен плюс оригинальный бонус. От претендента требуется опыт работы экспедитором и водительское удостоверение с открытыми категориями С.