Платять до 80 тисяч гривень, але є дві умови: в Україні водіям запропонували прибуткову роботу

Перевезення здійснюються по Україні та Європі

Незважаючи на повномасштабну війну з російськими окупантами, що триває, за 2023 рік зарплати українців зросли. З’являються перспективні вакансії: наприклад для кур’єрів, а також шукають водіїв на зарплату до 80 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець знаходиться у Києві та шукає співробітників на повну зайнятість. Необхідний досвід роботи за категорією "СЕ" від двох років. А також середня спеціальна освіта.

Транспортна компанія з власним автопарком, що надає комплекс послуг з міжнародних та внутрішніх автоперевезень, запрошує водіїв для роботи на автовозах та зерновозах, з офіційним працевлаштуванням та високою оплатою праці. Перевезення здійснюються як Україною, так і Європою.

До обов’язків майбутнього працівника входитиме:

перевезення автомобілів;

контроль завантаження та вивантаження;

забезпечення відповідного документообігу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні водієві готові платити 70 тисяч гривень плюс оригінальний бонус. Від претендента вимагається досвід роботи експедитором та посвідчення водія з відкритими категоріями С.